Golbolcuların asıl hedefi Avrupa Şampiyonası

Sportif direktör Salih Sayyıdan yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliğindeki Litvanya Turnuvası'na yönelik çalışmalarına Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) günde çift antrenmanla devam eden milli takımda, 9 sporcu yer alıyor.

Salih Sayyıdan, yaptığı açıklamada, Ankara'daki çalışmaları 4 Ağustos'ta tamamlayacaklarını belirterek, ''Şu anki çalışmalarımızı Litvanya'daki hazırlık turnuvasına yönelik yapıyoruz. Turnuvada Avrupa'nın en önemli takımlarıyla hazırlık maçları yapacağız." diye konuştu.

Milli takım olarak asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu vurgulayan Sayyıdan, "Litvanya; Avrupa'nın, dünyanın en iyi takımı, biz de ona göre hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefimiz şampiyonluk. Dolayısıyla Litvanya'ya hazırlanırken aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk için en önemli rakibimize karşı hazırlanmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAKIM İYİ DÜZEYDE"

Litvanya'nın son paralimpik oyunları şampiyonu olduğunu hatırlatan Sayyıdan, şöyle devam etti:

"Turnuvadan sonra 12 Ağustos'ta başlayacak Uluslararası Polonya Turnuvası'na gideceğiz. 14 Ağustos'ta Türkiye'ye dönüp bir gün sonra Avrupa Şampiyonası için yola çıkacağız. Hedefimiz şampiyon apoletimizi korumak, Avrupa şampiyonluğunu tekrar kazanmak. Büyük konuşmamak gerekir ama şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor."

Avrupa şampiyonluğu şanslarının yüksek olduğunu ifade eden Sayyıdan, "Çalışmalarımızı hızlandırdık, yoğun şekilde devam ediyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Çalışmalarımız sonucunda takım iyi düzeyde. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Olimpik havuzumuzdaki 9 sporcumuzla idmanlarımızı yapıyoruz. En iyi performans gösteren 6 sporcuyu yurt dışı turnuvaları ve Avrupa Şampiyonası için seçip değerlendireceğiz." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Görme Engelliler Erkek Milli Golbol Takımı'nın kamp kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Ekrem Gündoğdu, Tuncay Karakaya, Tekin Okan Düzgün, Sercan Kaya, Barış Tosun, Abdullah Aydoğdu, Oğuzhan Yılmaz, Caner Keleş, Recep Tan.

Görme Engelliler Erkek Milli Golbol Takımı