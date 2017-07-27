Tükiye, minderde güldü

Deaflympics Samsun 2017'de güreş müsabakaları serbest stildeki yarışmaların ardından sona erdi. İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı iki stilde toplam 11 madalya alarak mindere damga vurdu. Sofya Deaflympics 2013'te Türkiye'nin 10 madalya ile en fazla madalya aldığı branş olma özelliğini kazanan güreş, Samsun'da da bu geleneği bozmadı. İşitme engelli milli güreşçiler Türkiye'ye 5 altın, 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandırdı.



23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk madalyalar grekoromen stilden geldi. Grekoromen stilde İlhan Çıtak 98 kilo, Kadir Kuş 75 kilo, Mehmet Ali Yiğit 59 kilo, Muhammed Akdeniz 71 kiloda altın kazanırken, Ahmet Talha Kacur 80 kilo, Celal Koçak da 66 kiloda bronz aldı.

Serbest stildeki yarışmalarda ise İlhan Çıtak 97 kiloda altın alırken, Dursun Gözel 86 kilo, Mehmet Ali Yiğit 61 kilo, Onur Arı 65 kilo, Ercan Gör 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.



"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

İşitme Engelliler Güreş Milli Takım Antrenörü Rüstem Koyuncu, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Çok şükür, çocuklarımız ellerinden geleni yaptılar. İki altın beklediğimiz sporcumuz muvaffak olamadı bizi üzdü. Çok daha başarılı olabilirdik ama yine de serbest ve grekoromen sporcu ve antrenör ekibi olarak çok iyi hazırlandık. Ülkemizi sevindirdiysek ne mutlu bize. Bence müsabakalar çok iyi geçti. 11 madalya ülkemize armağan olsun" dedi.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları