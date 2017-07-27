Dünya Atletizm'ine Doğru

Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye kafilesi 27 kişiye yükseldi. Şampiyonanın başlamasına sekiz gün kala IAAF'tan 4x400 metre listesinde baraj sınırında olan Türkiye takımına geç kabul (late-entry) daveti geldi. Türkiye Atletizm Federasyonu da daveti kabul ederek 4x400 takımlarını şampiyonaya göndereceğini deklare etti.

Listeye eklenen 4x400 bayrak takımında 400 metre engelli için halihazırda kafilede bulunan Yasmani Copello Escobar ile birlikte Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz yer alıyor.

Bu değişiklikle birlikte Türkiye'nin Londra'da yarışacak atletlerinin tam listesi şu şekilde oldu:

KADINLARDA

Eda Tuğsuz (cirit atma)

Kıvılcım Kaya-Salman (çekiç atma)

Yasemin Can (5000m, 10,000m)

Meryem Akdağ (1500m)

Özlem Kaya (3000m su engelli)

Tuğba Güvenç (3000m su engelli)

Fadime Suna-Çelik (Maraton)

ERKEKLERde

Jak Ali Harvey (100 metre, 4×100 metre)

Ramil Guliyev (200 metre, 4×100 metre)

Polat Kemboi Arıkan (10,000m)

Yasmani Copello Escobar (400m engelli, 4×400 metre)

Tarık Akdağ Langat (3000m su engelli)

Eşref Apak (Çekiç atma)

Özkan Baltacı (Çekiç atma)

Ercan Muslu (Maraton)

Mert Girmalegesse (Maraton)

Kaan Kigen Özbilen (Maraton)

Salih Korkmaz (20km yürüyüş)

Ersin Tacir (20km yürüyüş)

Mert Atlı (20km yürüyüş)

Emre Zafer Barnes (4×100 metre)

Yiğitcan Hekimoğlu (4×100 metre)

İzzet Safer (4×100 metre)

Yavuz Can (4×400 metre)

Batuhan Altıntaş (4×400 metre)

Ahmet Kasap (4×400 metre)

Mahsum Korkmaz (4×400 metre)





Türkiye 4x400 bayrak takımı

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