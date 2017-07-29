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Torku Şekerspor'un sprinteri Ahmet Örken, Çin'de yeşil mayoyu kazandı

Çin'de düzenlenen Tour of Qinghai Lake'te, yeşil mayoyu Torku Şekerspor'un sprinteri Ahmet Örken kazandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:04:47 Güncelleme: 18:08:08

Uluslararası Bisiklet Federasyonunun (UCI) Asya Turu takviminde yer alan 13 etaplık yarış sona erdi. Türk bisikletçi Ahmet Örken, final etabını 2. sırada bitirdi.

Turda 4 kez podyuma çıkma başarısı gösteren Torku Şekersporlu bisikletçi, 102 puanla en iyi sprintere verilen yeşil mayonun sahibi oldu. Ahmet Örken, Çin'de 2 de etap birinciliği elde etti.

Tour of Qinghai Lake'te genel klasman liderliğini ise Qinghai Tianyoude Cycling'ten Jonathan Monsalve (Venezuela) kazandı ve sarı mayoyu sırtına geçirdi.

  • Ahmet Örken
  • Torku Şekerspor
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