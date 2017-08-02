IOC'den Los Angeles'a 1.8 milyar Dolar

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Lozan’daki genel merkezinde 11 Temmuz’da yapılan toplantıda, Fransa’nın başkenti Paris ve ABD’nin Los Angeles kentinin aday olduğu 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ev sahiplerinin aynı anda belirlenmesi teklifini oy birliğiyle kabul etmişti. Diğer şehirlerin çekilmesiyle son ikiye kalan taraflardan hangi şehrin 2024’teki oyunlara ev sahipliği yapacağı konusunda anlaşması talep edilmişti. Taraflar, 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ev sahipliği konusunda uzlaşması halinde, 2028’deki oyunlar diğer aday şehirde düzenlenecekti. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na Paris’in ev sahipliği yapacağı kesinleşirken, en karlı çıkan taraf ise Los Angeles oldu.



‘ÇOK MEMNUN OLDUK’

Başkan Thomas Bach’ın imzasıyla IOC’den yapılan açıklamada, “IOC, Los Angeles’ın olimpiyat adaylığı için aldığı kararı memnuniyetle karşılıyor ve bu teklif, eylül ayındaki toplantıda onaylanması için gündeme gelecek” ifadeleri kullandı. Açıklamada, IOC’nin, Los Angeles Olimpiyat Komitesi’ne, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın hazırlık sürecinde 1.8 milyar dolar destekte bulunacağı da belirtildi. Böylece hem olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Los Angeles hem de dev organizasyonu düzenleme konusunda dev bir yardım almış olacak.

TÜRKİYE İÇİN EN ERKEN 2032

Olimpiyat ev sahipliğine 2000’den bu yana 5 kez aday olan Türkiye, 25 yıllık hayali için en erken 2032’yi beklemek zorunda kalacak. Olimpiyatlarda ilk adaylığını 2000 yılı için gerçekleştiren İstanbul, ilk turda elenirken, 2004’te de aday adaylığından öteye gidemedi. 2008’de ilk aşamayı geçerek 5 aday şehir arasına giren İstanbul, 4. olarak elendi. 2012 adaylığında da aradığını bulamayan Türkiye, 2016 Olimpiyatları’nı ise pas geçti. 2020’de ise olimpiyat adaylığı konusunda en ciddi başarımızı yakaladık ve Japonya’nın başkenti Tokyo ile finale kaldık. Ancak İstanbul’un, olimpiyat hayali 60-36’lık oylama sonucu suya düştü. 2024 ve 2028 Olimpiyatları Fransa’nın başkenti Paris ile ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

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