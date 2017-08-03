Erkan Yalçın’dan Zeynep Güneş’e cevap

Dünya Şampiyonası’nda katıldığı dört yarışta da elenen dünya gençler rekortmeni yüzücü Viktoriya Zeynep Güneş’in Habertürk’te çıkan ve Yüzme Federasyonu’ndan yeterli destek göremediğini söylediği röportaja, Federasyon Başkanı Erkan Yalçın’dan yanıt geldi.

Yalçın, “Bu açıklamaları gençliğine veriyorum. Dünya Şampiyonası öncesi talep ettiği kamp ve yarış desteği bire bir kendisine sağlanmıştır” dedi. Sporcunun ısrarla annesi ile çalışmak istediğini ve sürekli olarak antrenör değiştirme talebi olduğunu savunan Yalçın, şunları söyledi:

“Yüzme Federasyonu ve ENKA tarafından Viktoriya Zeynep Güneş, 2016 Rio Olimpiyatları sonrası tüm milli takım sporcularımız desteklendiği gibi bu sporcumuz da desteklenmiş ve desteklenmeye de devam etmektedir. Bu desteğin ne ölçüde olduğu ve ne kadar hassas davranıldığı kulüp yönetimi tarafından da bizzat bilinmektedir. Edinburgh’da hazırlanmasına imkan tanınmış, federasyondan finansı sağlanmıştır.”

‘UYUMSUZ VE DİSİPLİNSİZ!’

Ukraynalı eski antrenörü ile yolların ayrılması hakkında da konuşan Yalçın, “Ayrılık süreci çok manidardır. Sporcunun kendi uyumsuzluğu ve sporcu disiplinine yakışmayan davranışları sonucunda İrina ile yolları ayrılmıştır” dedi.