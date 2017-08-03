Olesya Povkh ve Olha Zemlyak'a doping cezası

Madalyalı Ukraynalı atletler Olesya Povkh ve Olha Zemlyak, dopingli madde kullandıkları gerekçesiyle spordan men cezası aldı.



Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, iki Ukraynalı sporcunun doping testinde yasaklı maddeye rastlandığı ve bu nedenle haklarında soruşturma açıldığı belirtildi.



Açıklamada, soruşturma tamamlanana kadar Povkh ve Zemlyak'ın müsabakalardan men edildiği ve bu nedenle Londra'da yarın başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışamayacağı ifade edildi.



Povkh, Londra'da 2012'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında kadınlar 100 metre ve 4x100 bayrak yarışlarında bronz madalya kazanmıştı. Zemlyak ise 2014 yılında yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre ve 4x100 bayrak yarışlarında gümüş madalya elde etmişti.

Olesya Povkh

Olha Zemlyak