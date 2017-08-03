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Esra Bayrak, Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'nda, genç kadınlar uzun atlamada Esra Bayrak birinci, 18 yaş altı uzun atlamada da Muhsine Gezer ikinci sırada yer aldı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 22:12:32 Güncelleme: 22:16:00

2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'nda Esra Bayrak altın, Muhsine Gezer ise gümüş madalya kazandı.

İsviçre'nin Nottwil kentinde süren şampiyonanın ilk gününde mücadele eden genç kadınlar uzun atlamada Esra Bayrak, 5.16 metrelik derecesiyle dünya şampiyonluğunu kazandı. Türk sporcu bu başarısıyla Türkiye'ye bu alanda ilk madalyayı kazandırmış oldu.

18 yaş altında piste çıkan diğer Türk atlet Muhsine Gezer ise uzun atlamada 4.17 metrelik derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

  • Muhsine Gezer
  • Esra Bayrak
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