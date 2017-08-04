Usain Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'yla kariyerini noktalamak istiyor!

200 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılacağı Dünya Atletizm Şampiyonası bugün Londra’da start alıyor. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Jamaikalı sprinter Bolt, 100 metre ve 4x100 metrede bir kez daha şölen sunup 13 dünya altınıyla pistlere veda etmeyi hedefliyor.

Her güzel şeyin bir sonu vardır... Kırdığı rekorlarla adını çoktan dünya spor tarihine yazdıran, eğlenceli karakteriyle gönüllerde taht kuran Usain Bolt, İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası’nda son kez piste çıkacak. Bugün 100 metre seçme serisinde yarışacak olan 31 yaşındaki Bolt’un 4x100 metrede çıkacağı son bireysel yarışı ise 5 Ağustos’ta yapılacak.

100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarının sahibi, olimpiyatta 8 ve dünya şampiyonasında altın madalyası bulunan Jamaikalı sprinterin işi kolay görünmüyor. Bolt’un en önemli rakipleri olarak vatandaşı Yohan Blake, ABD’li Justin Gatlin ve Christian Coleman öne çıkıyor. Bolt, bu yıl 10 saniyenin altına yalnızca 21 Temmuz’daki Elmas Lig Monaco ayağında inebildi.

KENDİNİ AŞMAK İSTİYOR!

Usain Bolt bugüne kadar elde ettiği 11 dünya şampiyonluğuyla bu alanda zirveyi elinde tutuyor. Jamaikalı sprinterin ardından, 8’er altın madalyayla diğer efsaneler Carl Lewis ve Michael Johnson geliyor.

2017’DEKI EN İYİ 100 METRE DERECELERI

9.82 C. Coleman

9.90 Yohan Blake

9.92 Akani Simbine

9.93 Cameron Burrell

9.94 Wayde van Niekerk

9.95 Thando Roto

9.95 Usain Bolt

9.96 Justin Gatlin

FARAH 5. KEZ DUBLE İÇİN

5000’de ve 10000 metrede 2012’den beri olimpiyat ve dünya şampiyonalarında geçilemeyen Mo Farah, 5. kez duble yapmak istiyor. Büyük Britanyalı atletin, 2012 Londra, 2013 ve 2015 Dünya Şampiyonası ile 2016 Rio’daki başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı büyük merak konusu. Şampiyona 13 Ağustos’ta sona erecek. 200’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde atlet madalya kazanmak için mücadele edecek.

KATILIM REKORU KIRDIK!

Türkiye, rekor katılımla 27 sporcu ile yer alacağı Dünya Şampiyonası’nda bugüne kadar 2 madalya kazandı. 5 bin ve 10 binde yarışacak Yasemin Can; 400 metrede olimpiyat 3.’sü Yasmani Copello; 200 metrede koşacak Ramil Guliyev en büyük madalya umutlarımız arasında yer alıyor.

POLAT FİNAL KOŞACAK!

Türkiye’nin madalya umutlarından Avrupa şampiyonu Polat Kemboi Arıkan, bugün 10000 metrede TSI 23.20’de finalde madalya mücadelesi verecek. Meryem Akdağ, TSI 21.15’te 1500 kadınlar seçmesine katılacak. Emre Zafer Barnes, TSI 21.00’de start alacak 100 metrede elemede yarışacak.

BİLETLER BİTİYOR

66 bin kişilik Londra Stadı’nda biletler tükenmek üzere. Toplam 700 bine yakın biletin satıldığı dile getirildi. Bununla birlikte ‘çocuk bileti’ şeklinde uygulama başlatılırken, en ucuz biletin 9.5 Pound olduğu açıklandı.

GÜNÜN PROGRAMI

21.00 Erkekler 100 metre (Eleme) 21.20 Erkekler Disk atma (Eleme A Grubu)

21.30 Erkekler Uzun atlama (Eleme)

21.35 Kadınlar 1500 metre (Seçme) 21.45 Kadınlar Sırıkla atlama (Eleme)

22.20 Erkekler 100 metre (Seçme) 22.45 Erkekler Disk atma (Eleme B Grubu)

23.20 Erkekler 10000 metre (Final)

Usain Bolt