Çetin Şahiner son yolculuğuna uğurlanıyor

Yoğun bakımda tedavi gördüğü Ankara İbni Sina Hastanesi'nde dün hayata gözlerini yuman 82 yaşındaki Şahiner için düzenlenen törene eşi Ümran ve kızı Nurcan Şahiner'in yanı sıra Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile atletizm camiasından sevenleri ve yakınları katıldı.

Murat Kocakaya, Şahiner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm atletizm camiasına başsağlığı dilerken, eski milli atlet Necdet Ayaz da Türk atletizmi ve sporuna büyük emeği geçmiş bir insanı kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.





1954-1967 yıllarını kapsayan dönemde 167 kez milli formayı taşıyan, 1960 Roma ve 1964 Tokyo olmak üzere iki kez olimpiyatlarda yarışan Şahiner, yüksek atlama, 110 metre engelli ve dekatlonda tam 16 kez Türkiye şampiyonu oldu. 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan Şahiner, yüksek atlamada 2 metreyi aşan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.





1968'de atletizmi bıraktıktan sonra Beden Terbiyesi Ankara Bölge Müdürlüğü yapan Çetin Şahiner'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Çetin Şahiner