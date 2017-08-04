Dünya Atletizm Şampiyonası hangi kanalda? TRT Spor yayın akışı! Usain Bolt saat kaçta koşacak?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu akşam başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası, sporseverler tarafından büyük heyecan ve merakla bekleniyor. Efsanelerin son kez sahne alacağı Dünya Atletizm Şampiyonası, 10 gün sürecek. Peki Dünya Atletizm Şampiyonası hangi kanalda? İşte detaylar...
DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?
Dünya genelinde Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en büyük atletizm organizasyonu olan Dünya Atletizm Şampiyonası, bu akşam Londra'da başlayacak.
Usain Bolt ve Mo Farah gibi efsane atletlerin son kez sahne alacağı Dünya Atletizm Şampiyonası, birçok sporcunun altın madalya için vereceği mücadeleyi gözler önüne serecek.
Dünya Atletizm Şampiyonası, ülkemizde TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Aynı zamanda canlı yayınlardan hariç olarak özetler de yine TRT Spor kanalından yayınlanacak.
GÜNÜN PROGRAMI
- 21.00 Erkekler 100 metre (Eleme) 21.20 Erkekler Disk atma (Eleme A Grubu)
- 21.30 Erkekler Uzun atlama (Eleme)
- 21.35 Kadınlar 1500 metre (Seçme) 21.45 Kadınlar Sırıkla atlama (Eleme)
- 22.20 Erkekler 100 metre (Seçme) 22.45 Erkekler Disk atma (Eleme B Grubu)
- 23.20 Erkekler 10000 metre (Final)
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 Spor Bülteni
- 07:25 Hava Durumu
- 07:30 İlk Baskı
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 Spor Bülteni
- 09:25 UEFA Süper Kupa Final Özeti "M.United - Real Madrid"
- 09:40 Lig Hatırası "1987-88 Sezonu"
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni
- 10:10 Futbol Ajandası
- 10:15 Spor Dünyası
- 11:00 Spor Manşet
- 12:15 Set - Smaç ve Maç
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni
- 13:30 V1 Challenge Yarışları
- 14:15 Net Günlüğü
- 14:55 Hava Durumu
- 15:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 15:25 Nedir? Nasıl Oynanır? "Senkronize Yüzme"
- 15:30 Dürüst Oyun
- 16:50 Sporun 5 N'si
- 17:00 Spor Bülteni
- 17:30 UEFA Süper Kupa Final Özeti "M.United - Real Madrid"
- 17:55 Hava Durumu
- 18:00 Spor Akşamı
- 18:45 Futbol Ajandası
- 18:50 FIFA 2018 Magazin
- 19:15 Dünya Atletizm Şampiyonası Özetler
- 20:00 Spor Bahane
- 21:00 Dünya Atletizm Şampiyonası
- 00:10 Transfer Günlüğü
- 01:20 Sporun 5 N'si
- 01:30 Spor Artı
- 01:50 Transfer Günlüğü
- 03:00 Özel Dosya "İşitme Engelliler Olimpiyatları"
- 03:25 Süper Spor
- 03:50 Dünya Atletizm Şampiyonası Özetler
- Dünya Atletizm Şampiyonası
- Usain Bolt
- Usain Bolt koşusu saat kaçta?
- Dünya Atletizm Şampiyonası hangi kanalda?
- TRT Spor yayın akış