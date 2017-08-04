Dünya Atletizm Şampiyonası hangi kanalda? TRT Spor yayın akışı! Usain Bolt saat kaçta koşacak?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu akşam başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası, sporseverler tarafından büyük heyecan ve merakla bekleniyor. Efsanelerin son kez sahne alacağı Dünya Atletizm Şampiyonası, 10 gün sürecek. Peki Dünya Atletizm Şampiyonası hangi kanalda? İşte detaylar...

DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

Dünya genelinde Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en büyük atletizm organizasyonu olan Dünya Atletizm Şampiyonası, bu akşam Londra'da başlayacak.

Usain Bolt ve Mo Farah gibi efsane atletlerin son kez sahne alacağı Dünya Atletizm Şampiyonası, birçok sporcunun altın madalya için vereceği mücadeleyi gözler önüne serecek.

Dünya Atletizm Şampiyonası, ülkemizde TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Aynı zamanda canlı yayınlardan hariç olarak özetler de yine TRT Spor kanalından yayınlanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

21.00 Erkekler 100 metre (Eleme) 21.20 Erkekler Disk atma (Eleme A Grubu)

21.30 Erkekler Uzun atlama (Eleme)

21.35 Kadınlar 1500 metre (Seçme) 21.45 Kadınlar Sırıkla atlama (Eleme)

22.20 Erkekler 100 metre (Seçme) 22.45 Erkekler Disk atma (Eleme B Grubu)

23.20 Erkekler 10000 metre (Final)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Spor Bülteni

07:25 Hava Durumu

07:30 İlk Baskı

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:25 UEFA Süper Kupa Final Özeti "M.United - Real Madrid"

09:40 Lig Hatırası "1987-88 Sezonu"

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:10 Futbol Ajandası

10:15 Spor Dünyası

11:00 Spor Manşet

12:15 Set - Smaç ve Maç

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:30 V1 Challenge Yarışları

14:15 Net Günlüğü

14:55 Hava Durumu

15:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

15:25 Nedir? Nasıl Oynanır? "Senkronize Yüzme"

15:30 Dürüst Oyun

16:50 Sporun 5 N'si

17:00 Spor Bülteni

17:30 UEFA Süper Kupa Final Özeti "M.United - Real Madrid"

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Akşamı

18:45 Futbol Ajandası

18:50 FIFA 2018 Magazin

19:15 Dünya Atletizm Şampiyonası Özetler

20:00 Spor Bahane

21:00 Dünya Atletizm Şampiyonası

00:10 Transfer Günlüğü

01:20 Sporun 5 N'si

01:30 Spor Artı

01:50 Transfer Günlüğü

03:00 Özel Dosya "İşitme Engelliler Olimpiyatları"

03:25 Süper Spor

03:50 Dünya Atletizm Şampiyonası Özetler

Dünya Atletizm Şampiyonası

Usain Bolt

Usain Bolt koşusu saat kaçta?

Dünya Atletizm Şampiyonası hangi kanalda?

TRT Spor yayın akış