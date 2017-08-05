Ramil Guliyev’e gün doğdu!

Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin madalya umutlarından biri olan Ramil Guliyev’in en büyük rakiplerinden Kanadalı Andre De Grmasse, sakatlığı nedeniyle yarışmayacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; 200 metreye konsantre olmak için bu yıl 9.97 ile tarihi bir derece koştuğu 100 metreye girmekten vazgeçen Ramil’in derece olarak önünde yer alan De Grasse’ın çekilmesi, milli atletin madalya şansını artırdı.

Bolt’un da 200 metrede koşmayacak olması kendisinden daha iyi derecelere sahip iki rakibin Ramil’in önünden çekilmesi anlamına geliyor. İki yıl önce koştuğu 19.88 ile Türkiye rekorunu elinden bulunduran ve geçen yıl Rio 2016’da 200 metrede final yarışan Ramil, formda olduğunu söyledi.

Guliyev, “Madalya şansımın olmadığı 100 metreyle vakit kaybetmek yerine 200’e odaklandım. İyi hazırlandım. Bazı iddialı rakiplerimin yarışmayacak olması motivasyonumu artırıyor. Hazırım ve o madalyayı istiyorum” dedi. Şampiyonada 200 metre seçmesine 7 Ağustos’ta çıkacak olan Ramil, 9 Ağustos’ta yarı finalde yer almaya çalışacak. 200 metre finali 10 Ağustos’ta koşulacak.