Cirit atmada Eda Tuğsuz finale yükseldi

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ilk kez yarışan Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı. Seçmeye 62.13 metrelik atışıyla iyi bir başlayan Tuğsuz, ikinci atışında 61.51 metrede kaldı. İlk 12 sporcu arasında kalması gereken elemelerdeki son atışlara 12. sırada giren milli atlet, bu turda ciriti 63.87 metreye gönderdi ve 63.50’lik final barajını aştı.

En iyi 6. dereceyi elde eden Tuğsuz, atmalarda dünya şampiyonası finaline kalan ilk kadın atletimiz oldu. Büyük mutluluk yaşayan Tuğsuz, “Antrenörüm Fatih Avan ile ilk hedefimiz finale kalabilmekti. Finalde rahat yarışacağım” dedi.

Cirit seçmelerinde en iyi dereceyi 67.59 metreyle Çinli Huihui Lyu elde etti. Eda Tuğsuz’un da yarışacağı final, yarın TSİ 21.20’de başlayacak.