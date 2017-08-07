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Yasmani Copello Escobar
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Yasmani Copello Escobar finale yükseldi

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 400 metre engelli koşusu yarı finalinde 48.91'lik dereceyle ikinci olan Yasmani Copello, adını finale yazdırdı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:32:57 Güncelleme: 23:35:39

Türkiye'nin en önemli atletlerinden Yasmani Copello Escobar, Londra'da Eda Tuğsuz'dan sonra finale yükselen ikinci isim oldu. Dünya Şampiyonası dördüncü gününün akşam seansında 400 metre engelli yarı finaline çıkan Yasmani, serisini ikinci sırada tamamlayıp adını çarşamba günkü finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonu Yasmani Copello, yarı finalin üçüncü serisinde 48.91'lik bir derece yaparken, son anda yavaşladı ve Katarlı Abderrahman Samba'ya geçildi. Bu seride iki atlet finale kalırken, Yasmani'nin arkasında kalan Amerikalı Eric Futch son sekize adını yazdıramadı.

2015 Pekin'de de finalde yarışıp altıncı olan Yasmani Copello, kariyerinin ikinci finalinde madalya için sahne alacak. 9 Ağustos Çarşamba gecesi koşulacak olan 400 metre engelli finalinde şu isimler yer alacak: Kerron Clement (ABD - Son Olimpiyat Şampiyonu), Karsten Warholm (Norveç), Juander Santos (Dominik Cumhuriyeti), Kemar Mowatt (Jamaika), Abderrahman Samba (Katar), Yasmani Copello (Türkiye), TJ Holmes (ABD), Kariem Hussein (İsviçre)

  • Yasmani Copello Escobar
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