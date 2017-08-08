Eda Tuğsuz, Habertürk'e konuştu

Antalya'nın yörük köyü Bademli’nin gururu Eda Tuğsuz... Dünya Şampiyonası’nda 63.87 metrelik atışıyla ciritte finale kalan tarihteki ilk kadın sporcumuz olan ‘yörük kızı’ Eda, Antalya merkez doğumlu olsa da başarılı olmasını sağlayan genetik özelliklerini 2.10 metrelik boyuyla ‘dev’ diye anılan dedesine borçlu olduğunu düşünüyor.

Londra’da Habertürk’tan Murat Ağca'nın sorularını yanıtlayan genç atlet, “Amcam Hikmet Tuğsuz eski bir dekatlon şampiyonuydu. Ona özendik. Kros koşuyordum. Ciriti daha iyi attığım için bu alana yöneldim” diyerek, gücünün sırrını da şöyle anlattı:

“Dedeme köyde ‘dev’ derlerdi. Ailemizin fertlerini, ‘devin torunları’ diye çağırırlardı. Babam sağlıklı beslenmeye çok önem verir. Keçi sütüyle beslendim. O yüzden gücüm yerinde. Küçükken kafamı bozan erkekleri döverdim!”...

Geçen yıl cirit atmada 16 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu henüz 19 yaşında eline geçiren ve 1.5 yılda bu dereceyi 56.90 metreden 67.21 metreye taşıyarak 10 metreden fazla geliştiren Eda Tuğsuz, yılbaşından itibaren dünya 5.’si ciritçi Fatih Avan ile çalışıyor.

‘RAHAT ATIŞLAR YAPACAĞIM’

Londra’daki final öncesinde çok heyecanlandığını söyleyen milli sporcu, bugün çıkacağı final öncesi daha rahat olduğunu söyledi: “İlk hedefimiz finaldi, başardık. Finalde rahat atışlar yapacağım. En iyi dereceme yakın atışlar yapabilirsem, her şey mümkün...”

En büyük hedefin 2020 Tokyo Olimpiyatı olduğunu belirten Eda Tuğsuz, kendi kendine bir söz de vermiş; olimpiyat şampiyonu olmadan ciriti elinden bırakmayacak!

Eda Tuğsuz