Eda Tuğsuz dünya beşincisi oldu

Dünya Şampiyonası’nda atmalarda finale kalan ilk kadın sporcumuz olan Eda Tuğsuz, dün Londra’da çıktığı tarihi finalde 64.52 metreyle dünya 5.’si oldu.

Henüz 20 yaşında olan Eda, 14 derecelik oldukça serin bir havada yapılan yarışmaya 61.81 metreyle başladı. İkinci atışında 64.52 ile üçüncü sıraya kadar tırmanan milli atlet, 3. atışta faul yaptı. Sonraki atışlarında ciriti 63.68m, 64.47m ve 62.77m’ye atabildi. Bu sezon 67.21 ile Türkiye rekoru kıran Eda, buruk bir mutluluk yaşadı. “Önce final, ardından 5.’lik hedeflemiştik ve başardık. Fakat 74 cm ile bronz kaçtı.

Yapabileceğim bir dereceydi ama bu sefer kısmet değilmiş” diyen genç atlet, Londra’da büyük tecrübe kazandığını ve gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Eda böylece, şimdiki antrenörü Fatih Avan’ın, Deagu 2011’de elde ettiği dünya 5.’liğini tekrarladı. Cirit atmada altın madalya 63.75m’lik atışıyla Çekya’nın dünya rekortmeni sporcusu Barbora Spotakova’ya gitti. Çinli atletler Lingwei Li 66.25m ile ikinci, Huihui Lyu da 65.26m ile üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, tüm teknik ekip ve atletlerle birlikte yarışmayı cirit koşuyolunun hemen arkasındaki tribünde heyecan içinde izledi. Çintimar yarışma sonrası, "Eda ile gurur duyuyoruz. Hocası Fatih Avan'la birlikte daha yolun başındalar. Çok büyük başarılar kazanacaklar" diye konuştu.



1997 doğumlu Eda Tuğsuz, tüm zamanlarda Türkiye'nin atma branşlarındaki en iyi dünya şampiyonası derecesine ortak oldu. Daha önceki en iyi derece, 2011 Daegu'da yine cirit atmada beşinci sırayı alan ve halihazırda Eda'nın antrenörlüğünü yapan Fatih Avan'a aitti.

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