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Yasmani Copello Escobar
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Yasmani Copello Escobar gümüş madalya kazandı

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:41:43 Güncelleme: 23:55:07

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, 48.49 saniyelik süresiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Karsten Warholm 48.35 ile altın madalyayı kazanırken, ABD'li Kerron Clement 48.52'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, bu turnuvadaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

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