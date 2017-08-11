Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finali yapıldı. Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle dünya şampiyonu oldu! Milli atlet, Türkiye tarihinde Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu!

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.

Ramil Guliyev, tarihi başarı sonrasında "Yarış zor geçti. Kazanmak için her şeyimi ortaya koydum ve kazandım." dedi. Öte yandan bu sonuçla 2009'dan beri ilk kez Dünya Atletizm Şampiyonası 200 metre yarışında Usain Bolt'un dışında bir atlet altın madalya kazanmayı başardı. Guliyev, aynı zamanda Avrupa ikincisi unvanının da sahibi...

— HT Spor (@htspor) August 10, 2017





FENERBAHÇE'DEN TEBRİK İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Ramil Guliyev yarı finalde 20.17’lik derece ile birinci olarak final müsabakasında mücadele etmiştir. Bugün gerçekleşen final müsabakasında ise üstün bir performans sergileyen Sporcumuz, 20.09'luk derecesiyle yarışı birinci bitirerek Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 200 metre Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştır. Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getirerek ülkemizi ve camiamızı gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Ramil Guliyev

Dünya Atletizm Şampiyonası