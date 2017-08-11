Yasmani Copello Escobar: "En güzel cevabı verdim"

Londra'da gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'ya konuştu...

Önce Fenerbahçe adına yarışan, ardından dört yıl önce vatandaş olarak Türkiye’yi ‘yeni vatanı’ olarak seçen Küba asıllı atlet Yasmani Copello Escobar, son bir yıldaki müthiş performansıyla göz kamaştırdı. 2016’daki Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat madalyasının ardından Londra’da da dünya gümüşünü boynuna takan milli atlet, kötü günleri geride bıraktığını, Türkiye’de huzur bulduğunu söyledi. Türkiye’nin kendisine kucak açtığını ifade eden Yasmani, “Türkiye’de büyük bir ailem var. Beklentilerini boşa çıkarmadığım için sevinçliyim” dedi. 23 yaşında Küba’daki antrenörünün kendisini milli takımdan kovduğunu belirten Yasmani şöyle konuştu: “O acı günlerin üzerine çizgi çektim. Türkiye’de yeni bir hayata başladım. Bana her türlü imkan verildi ve böyle olduğunda sonucun ne olacağını iki yıldır kazandığım madalyalarla gösterdim. Sanırım herkes gerekli dersi almıştır. Yasmani’nin kim olduğunu herkese gösterdim. Yarı final öncesi odada karnıma kramplar girdi. Finalde ise daha rahattım. Son engeli geçerken geride olmama rağmen madalya alacağımdan emindim. Kendime ‘madalya senin, bırakma’ dedim. Madalya sonrası telefonum susmadı.”



İSTİKLAL MARŞI ÇALIŞTI

Yasmani, şampiyonalar nedeniyle ara verdiği Türkçe derslerine yeniden başlayacağını söyledi. Londra öncesi muhtemel bir şampiyonluk sırasında kürsüde okumak için İstiklal Marşı’nı çalıştığını açıklayan Yasmani, “Seneye Avrupa’da altın alıp kürsüde İstiklal Marşı’nı söylemek istiyorum” diye konuştu. İstanbul’da yalnız antrenman yapan milli atlet, İtalya’daki antrenörü Massimo Matrone’nin kendisine çalışma programını e-mail yoluyla gönderdiğini ifade etti.



MADALYA TAMAM ŞİMDİ KIZ İSTEYECEK!

Londra’da kürsüye çıkarak üzerindeki stresi attığını söyleyen Yasmani Copello, önümüzdeki günlerde bir büyük heyecan daha yaşayacak. 4 yıl önce Türk vatandaşı olan milli atlet, uzun süredir birlikte olduğu Türk nişanlısı Elif’i babasından isteyecek. Türk geleneklerine göre evlenmeye hazırlanan 30 yaşındaki Yasmani’nin kız isteme merasimi için annesi ve kardeşinin Küba’dan gelmesi bekleniyor. Yıldız atlet, “Şimdiden çok heyecanlıyım. Bence kız istemek, madalya için koşmaktan zor olacak” diye konuştu.





300 BİN TL ÖDÜL ALACAK

Yasmani, dünya ikinciliği karşılığında hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de IAAF’tan ödül alacak. Ödül yönetmeliğinde, dünya şampiyonalarında gümüş kazanan sporculara 225 cumhuriyet altını veriliyor. Yasmani de bu yıl 875 TL’den hesaplanan ödülden yaklaşık 200 bin TL alacak. IAAF dünya 2.’lerine 30 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) ödeyecek. Böylece Yasmani toplamda 300 bin TL’lik ödül kazanacak. Öte yandan Yasmani’nin İtalyan vatandaşı kız kardeşi Yadisleidis Pedroso 400 metre engellide finali kıl payı kaçırdı.

Yasmani Copello Escobar