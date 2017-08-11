Ramil Guliyev, Usain Bolt ile buluştu!

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın düzenlendiği İngiltere'nin başkenti Londra'da kaldıkları otelde karşılaşan ikili, bir süre sohbet etti. Ramil, Bolt'u kariyerinin son yarışında kazandığı bronz madalya için tebrik ederken, Bolt da Ramil'e "Unvanını korumanı dilerim. Ülken ve senin adına çok sevindim" dedi.

Ramil Guliyev'in lider olarak tamamladığı 200 metrede son 4 senenin şampiyonu olan Bolt, yaklaşık 1 hafta önce bireysel olarak kariyerinin son yarışına çıkmış ve 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmuş ve spor tarihine geçmitşi.

Ramil Guliyev

Dünya Atletizm Şampiyonası

Usain Bolt