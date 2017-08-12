Ramil Guliyev: Usain Bolt'un halefiyim

Londra Stadı’nda 200 metrenin altın madalyasını boynuna takarak atletizm tarihine ikinci beyaz dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, bu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyledi. Dünya Şampiyonası’ndaki müthiş zaferi sonrası HABERTÜRK’ten Murat Ağca'ya konuşan Ramil, zor bir hayat yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TESADÜF DEĞİL, EMEK!"

“Altın için yüzde 50 şansım vardı ve bunu başardım. Şimdi hayalini kurduğum yerdeyim. Bunun arkasında büyük bir emek ve çalışma var. Fakat buraya tırmanmaktan daha zoru burada kalmaktır. Bu zaferi tekrarlamak ve bunun bir tesadüf olmadığını göstermek için elimden geleni yapacağım...”







Gençlerde Usain Bolt’un ardından en iyi ikinci dereceye sahip sporcu olarak kayıtlara geçen Ramil, yeni çıkan bir atlet olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 5 yıldır sürekli üst düzeydeyim. 2015’te 200 metrede 19.88 koştum. Dünya şampiyonaları ve olimpiyatta finallerim var. Kapasitem vardı, zamanını bekliyordum. O gün, bugünmüş...”

"ÜÇ YIL BEKLEDİM"

“Azerbaycan’da yeterli imkan bulamadığım için Türkiye’ye geldim. Fenerbahçe bana kucak açtı. 2011’de vatandaş oldum ama Azerbaycan’dan bir türlü izin çıkmadı. 2012 Londra Olimpiyatı’nda, 2013 Dünya Şampiyonası’nda yarışamadım. Ay-Yıldız ile yarışmak için üç yıl bekledim. Şimdi iyi ki beklemişim diyorum.”

"O HALA KRAL"

“Son 4 dünya şampiyonasında Bolt’un kazandığı yarışı almam, onun yerine kral olduğumu göstermez. Çünkü o bu yarışı koşmadı. Bolt hala atletizmin kralı. Ben onun veliahtı değil, ancak halefi olabilirim. 10 yıl içinde rekorlarının kırılabileceğini düşünüyorum. Kendi potansiyelimi ise 19.50’ler gibi görüyorum.”

"MICHAEL JOHNSON BANA İMZA VERMEDİ!"

Final öncesi Twitter hesabından Ramil’e dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Michael Johnson’ın yıllar önce Ramil’in imza isteğini geri çevirdiği ortaya çıktı. 1995’te 200-400 dublesi yaparak efsaneler arasına giren ABD’li atletin kendisini favoriler arasında göstermesine mutlu olduğunu söyleyen Ramil, “Yıllar önce ondan imza istemiştim ama vermemişti. Şimdi onun oturduğu koltukta oturuyorum. Herhalde şimdi istesem artık imza verir!” diye konuştu.

"ÖĞLE YEMEĞİ YEMEZDİK"

“Yokluk içinde büyüdüm. Ben çocukken annem ve babam çalışırdı ama kimi zaman öğle yemeği bile yemezdik. Zor günler geçirdik. Doğru dürüst okuyamadım. Sonra, beni keşfeden babamı kaybettik. Şimdi çok şükür annem, sevdiklerim yanımda. Şimdi her türlü imkana sahibim. Türkiye’de bana destek olan herkese teşekkürler.”

"KEŞKE OKUSAYDIM"

“Yoğun dönemde haftada 10 antrenman yapıyorum. Haftada 60 saat antrenman yapıyorum. Bazen aklıma annemin ‘Oku oğlum’ dediği anlar geliyor ve keşke ‘Spor yapacağıma okusaydım’ diyorum. Fakat başarı geldikçe de ‘İyi ki koşuyorum’ diyorum.”

"SIRADA REKOR VE OLİMPİYAT VAR"

“Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkmak istiyorum. Geçen yıl gümüş madalyada kalmıştım, onu altına çevireceğim. 19.72’lik derece ile Pietro Mennea’ya ait Avrupa rekorunu da kırmak niyetindeyim. Sonra sıra 2019 Dünya Şampiyonası’nda unvanımı korumaya gelecek. Ve tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyatı’nda altın madalya kazanmayı hayal ediyorum.”

"MEMNUN EDEMEDİM!"

Guliyev, Londra'da kendisine karşı takınılan tavırdan şikayetçi oldu. Ramil, "Sanki statta benim kimse benim kazandığıma memnun olmamış gibiydi. Rakiplerim iyi koşamadığı için ben kazanmışım gibi konuştular. Oysa bileğimin hakkıyla kazandım." dedi.

Ramil Guliyev

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