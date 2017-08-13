Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası tamamlandı

Türkiye’nin en gelişmiş, dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, kış sporlarının yanında, ülkemizde yaz sporlarına da öncülük yapıyor. Türkiye'nin İlk “Dağ Bisikleti Parkı” (Bike Park) nın oluşturulduğu Erciyes, Türkiye’de ikinci kez yine uluslararası Downhill / İniş müsabakalarına bir kez daha ev sahipliği yaptı.

Erciyes Bike Park’ta ilk olarak geçen sene düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası bu sene uluslararası boyut kazanarak hem yurt içinden hem de yurt dışından toplam 267 bisiklet profesyonellerinin katıldığı büyük bir organizasyon oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılan Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, Erciyes Turizm Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Erciyes Dağı’nın 2.200 metre’sinde kurulan Bike Park’ta zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde düzenlenen yarışlar, Cross Country Eleminator, Cross Country Olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill –C3 kategorileri olmak üzere 4 farklı türde koşuldu.

Cross Country Eleminator yarışlarının sonucunda Oğuzhan Tiryaki birinci, Abdulkadir Kelleci ikinci, Yunus Emre Yılmaz ise üçüncü oldu. Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan Cross Country Olimpik yarışlarında Erkeklerde Abdulkadir Kelleci birinci, Faraz Shokrı ikinci, üçüncü ise Yavuz Emre olurken, kadınlarda Esra Kürkçü birinci, Ayşe Çakır ikinci Cansu Türkmenoğlu ise üçüncülüğü elde etti.

Downhill Türkiye Şampiyonasında Emirhan Eroğlu birinci, Erol Uludağ ikinci, Ramazan Emre İçöz ise üçüncülüğü elde ederken kadınlarda birinci Eda Konuk, ikinci Merve Pelin Bayram, üçüncü ise Asuman Burcu Balcı oldu.

Downhill UCI Şampiyonasında birinci Hosseın Zanjanıan, ikinci Erol Uludağ, üçüncü ise Ramazan Emre İçöz oldu.

Erciyes’in volkanik yapılı arazisinde mücadele eden bisiklet sporcuları uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için kıyasıya pedal bastı. Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) tarafından da akredite edilen Erciyes Bike park, Downhill şampiyonasının bir ayağına ev sahipliği yaparak ülkemizi de ilk defa bu kategoride uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etti.

Müsabakalar hakkında bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yön.Krl.Bşk. Dr.Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’in bisiklet meraklılarının merkezi olması için çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Profesyonel ve amatör bisikletçiler için ülkemizde ilk dağ bisikleti parkını Erciyes’te kurduk. Erciyes Bike Park, Türkiye’den dünya bisiklet haritasına giren ilk ve tek Downhill bisiklet parkurunu da içinde barındırıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonasını yaparak ülkemizde büyük ses getiren dağ bisikleti yarışını bu sene uluslararası boyutta başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Dünyanın önemli bisikletçilerini ağırladığımız bu büyük organizasyon ile Erciyes’in adı bir kez daha global bisiklet camiasında duyurduk.“ dedi.