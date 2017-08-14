Fatih Çintimar: Londra'ya kefilim

Türkiye, 1983’ten bu yana düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde en başarılı sonuçlarına imza atarken, kazanılan madalyalar ve elde edilen derecelere geçmişten gelen bir endişeyle ‘şüpheli’ yaklaşanlara en yetkili ağızdan cevap geldi.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'ya konuşan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Londra’daki şampiyonada yarışan 27 atlete de kefil olduğunu belirterek, “Tüm sporcularımız kontrollerden geçti. Zaten birçoğu elit atlet olduğu için doping kontrol havuzunda bulunuyor. Tertemiz yarıştık ve tarihi dereceler aldık. Artık atletizmde şampiyonlar çıkaran bir ülkeyiz” diye konuştu.

Londra’da HABERTÜRK’ün sorularını yanıtlayan Çintimar, milli atletlerin elemelerden gelerek 5 final yarıştığına dikkat çekerek, “200 metrede Ramil Guliyev’in altını ve 400 metre engelde Yasmani’nin gümüşünün yanında ilk kez dünya şampiyonasına gelen ciritte 20 yaşındaki Eda Tuğsuz, çekiçte Özkan Baltacı ile 4x100 metre bayrak takımı final yarışıp tarihi bir başarı aldı ve hepimize umut verdi” dedi.

‘BAŞARILARLA ANILACAĞIZ’

Başkan Çintimar şöyle devam etti: “Genç sporcularımız umut veren sonuçlar alıyor. Gümbür gümbür geliyoruz. Amacımız Türkiye’yi bir atletizm ülkesi yapmak. Londra’ya 27 kişilik rekor bir kadroyla geldik. 206 ülke arasında en kalabalık 18. kafileyiz ve artık elemelerde tribüne çıkan değil, yarı final, final ve madalya kovalayan bir ülke haline geldik. Kötü anılarla değil, bu güzelliklerle anılan bir ülke olmayı hak ediyoruz."