Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Türkiye'ye döndü

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.



Londra'dan hareket eden tarifeli uçak ile İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na gelen kafile, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.



Düzenlenen karşılama töreninde Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, ENKA Spor Kulübü Koordinatörü Ayşegül Baklacı ile ENKA'dan bir grup minik sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı bir grup zabıta yer aldı.



Karşılama töreninde açıklamalarda bulunan Mehmet Baykan, "Başta atletizm olmak üzere Türk sporu son yıllarda projeler dahilinde çalışma içinde. 2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra yaşanan sıkıntılar, üzüntüler, acılar ve bu sıkıntılardan kaynaklanan derin sorunlar, 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde aşılmaya çalışıldı. Atletizm ve halter federasyonlarımızda yönetimsel ve proje bazında ciddi değişiklikler yaşandı. 2016 Olimpiyatları'nda madalya alınmasa da birçok branşta finalde mücadele edildi. Tarihimizde ilk defa yaşanan başarılar elde edildi ve bir takım işaretler gelmeye başladı. Atletizm Milli Takımımızın Londra'da Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar, bu işaretlerin sonucunda kendisini gösterdi." diye konuştu.

Londra'da madalya alan sporcuların daha önceden bu başarıların sinyallerini verdiğini aktaran Baykan, şu ifadeleri kullandı:



"Yasmani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İstiklal Marşı'nda duygulanan, bayrak karşısında titreyen bir kardeşimiz. Olimpiyatlarda bronz madalya ile önemli başarı getirmişti. Ramil, final koşularıyla bir takım başarıların işaretlerini veriyordu. Projelerin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bunlar, inşallah temiz başarılar olarak spor tarihimizde yerini alacak. Sporumuz adına bir sıçrama ve yeni sonuçlar elde etmek için ciddi çabalar söz konusu. Sadece bakanlığımızın ve federasyonlarımızın çalışmalarıyla değil kulüplerimizin önemli katkıları var. Başta Fenerbahçe ve ENKA olmak üzere atletizme yatırım yapan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Önemli bir yükü kaldırıyorlar. Önümüzdeki dönemde, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini kısa süre önce devralan Osman Aşkın Bak yönetiminde, daha güzel neticeler olacağını biliyorum. Spor teşkilatı çalışmasını ve gayretini artıracak."

ÇİNTİMAR: "TÜRK ATLETİZM TARİHİ ADINA ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Ay-yıldızlı kafileyle Londra'dan dönen TAF Başkanı Fatih Çintimar ise "Türk atletizm tarihi adına önemli bir başarı. Bugüne kadar elde edilmiş en büyük başarıyı getirerek, madalya sıralamasında 200 ülke içinde 12. olduk. Bu dereceleri daha yukarı götürmek için hep beraber çalışacağız. İki madalyayla döndük. Giderken 8 final hedeflemiştik. Beş finalle dönmüş olduk." şeklinde görüş belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesiyle atletizm ve diğer branşlarda ciddi bir ivmelenme yaşandığını aktaran Çintimar, şöyle konuştu:



"Bu yılın başında Meryem Bekmez kardeşimizle Avrupa'da aldığımız madalyayla başlayan yolculuk, Dünya Şampiyonası'ndaki iki madalya ile devam ediyor. Bundan sonra sporcularımız Yaz Üniversite Oyunları'na katılacak. Orada da ciddi dereceler alacağımıza inanıyorum. Dünya Şampiyonası'nda çok genç bir kadro ile yarıştık. 4x400'te yarışan iki çocuğumuzun 16-17 yaşında olması, bizim 2020 Olimpiyatları ve sonrası için nasıl bir kadro ile geldiğimizin göstergesidir. Eda Tuğsuz ve Özkan Baltacı'nın 20'li yaşların başında olması, bizim bundan sonraki olimpiyatlarda ve şampiyonalarda alacağımız madalyaların habercisi."



Atletizmde bu yıl yurt dışındaki milli müsabakalara katılan sporcu sayısının 473 olduğunun altını çizen Çintimar, "Bu, atletizmin büyüklüğünü, geleceğini ve altyapısını göstermekte. Ciddi bir altyapı ile Yıldızlar Dünya Şampiyonası, Gençler Avrupa Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve son olarak Dünya Şampiyonası'nda aldığımız sonuçlar, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bize destek olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Spor Genel Müdürümüz, spor teşkilatı ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha çok çalışarak, ülkemizi daha yukarılarda temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK TELEFONU

Karşılama sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın telefonundan Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar ile konuştu ve milli sporcuları tebrik etti.



Ramil'e Türkiye'ye çok büyük bir gurur yaşattıklarını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Çok önemli bir organizasyonda Türk bayrağını göndere çektirdiniz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Çok çalışmamız lazım. İnşallah bundan sonraki hedef olimpiyat şampiyonluğu. Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da selamları var." diye konuştu.



Osman Aşkın Bak'ın sözleri üzerine milli sporcu, "Çok çalışacağız Sayın Bakanım." diye karşılık verdi.



Bakan Bak, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya alan Escobar'a da "Tebrik ediyorum. İstikrarlı bir şekilde hem olimpiyatta hem de Dünya Şampiyonası'nda madalya aldın. Çok profesyonelce bir yarıştı." dedi.





RAMİL GULİYEV: "SPOR KARİYERİMDEKİ EN ÖNEMLİ DERECE"

200 metrede Türk atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Ramil Guliyev, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk sadece benim için değil tüm Türkiye için." ifadelerini kullandı.



Londra'ya madalya hedefiyle gittiklerini vurgulayan 27 yaşındaki milli atlet, "Spor kariyerimdeki en önemli derece. Bunun için çok çalıştım. Yaklaşık 10 yıldır bu yoldayım. Türk halkı bana çok destek oldu. Bütün gücümüzü 200 metreye verdik ve başarılı olduk. Londra'ya bunu yapmaya gitmiştik. Gitmeden önce madalya hedeflediğimizi söylemiştim. Allah'a şükürler olsun ki o madalyayı da getirdik." açıklamasını yaptı.



Yarış bittikten sonra yaşadıklarını anlatan Ramil, "Bitiş çizgisini geçince ilk 3'te olduğumu anladım. Kaçıncı sırada olduğumdan emin değildim ama madalya benim için çok önemliydi. Hemen ekrana baktım. İlk çıkınca inanılmaz bir duygu yaşadım. İlk 5-10 saniye inanamadım. Belki bir yanlışlık olabilir diye düşündüm. Sonradan 2 ve 3. sıralar da çıkınca 'Evet bunu yaptım' dedim." değerlendirmesinde bulundu.



İstiklal Marşı çalınırken yaşadıklarını "Sözlerle anlatamam." diye nitelendiren Ramil Guliyev, "Benim için çok önemli bir şey. Spora başladığımda dünya şampiyonu olacağımı söylemiştim. Babam da her zaman başaracağımı söylüyordu. Zor zamanlarda her zaman babamın sözlerini düşünüyordum." şeklinde konuştu.



Ramil Guliyev, profesyonel kariyerini sonlandıran Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'un sporu bırakmasını "Atletizmden büyük bir yıldız gitti." diyerek yorumladı.



Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda 3 kategoride piste çıkmayı planladıklarını anlatan milli sporcu, "Büyük bir yarış koştuk. Zor bir yarış oldu ve bunu başardık. Bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Seneye Avrupa Şampiyonası var. Orada hem 100 hem de 200 metre koşmayı düşünüyoruz. Bir de bayrak yarışı olacak. Sezon başlamadan onu belirleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Ramil Guliyev, Türk atletizm tarihinde ilk kez final koştukları 4x100 bayrak yarışıyla ilgili ise şunları kaydetti:



"Bayrak yarışında final yapmak istiyorduk. Bizim için çok önemliydi. Bunu da başardık. Finalde de her şey olabilirdi. Kimileri bayrak düşürüyor, kimileri çizgiye basıyor ve diskalifiye oluyor. Biz de çok heyecanlıydık. Madalya alma durumumuz vardı. Dereceler çok yakındı. Madalya almak için elimizden geleni yaptık. Usain Bolt ve Justin Gatlin gibi sporcular vardı ve biz çok heyecanlıydık. Onun için biraz hata yaptık. Bizim güzel bir takımımız var. Bir sonrakine inşallah başaracağız."





ESCOBAR: "BENİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE"

400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi olan Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Her ülke dışına çıktığımda hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu şampiyonada da gümüş madalya kazandım ama benim için altın değerinde." dedi.



Escobar, Türk halkının desteğinin kendisi için çok önemli olduğuna değinerek, "Yarıştan önce de sosyal medyada benimle ilgili konuşulanları takip etmiştim. Türk halkının küçük bir desteği bile benim için çok önemli. Aslında altın madalyayı getirmek isterdim ama bu seferlik gümüş oldu. Sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler getireceğime inanıyorum." diye konuştu.



ÖZKAN BALTACI: "ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUZ"

Çekiç atmada finalde mücadele eden Özkan Baltacı da "Çok mutlu ve huzurluyuz. Ülkemizi ve bayrağımızı çok iyi temsil ettik. Elimizden gelenin fazlasını yaptık, bundan sonra da yapmaya gayret göstereceğiz. Atletizm adına dünyada bir yerimiz var. Artık Türk bayrağını dalgalandırabiliyoruz. Daha da güzel şeyler olacak. Ben de final yarıştım. Bundan sonra inşallah madalya olur." diye konuştu.



Londra'ya final yarışmak hedefiyle gittiğini anlatan 23 yaşındaki milli sporcu, "Yaşım daha çok genç. 23 yaşındayım ve çekiç için çok erken bir yaş. En az 10 antrenman yılına sahip olmamız lazım. Ben de 10 yıla yaklaşıyorum. 10 yıldan sonra güzel gelişim sağlayıp, ülkemiz adına madalyalar almak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ramil Guliyev'in madalya töreninde İstiklal Marşı'nın kendisini motive ettiğini anlatan Özkan Baltacı, "Ramil Guliyev madalya alıp, İstiklal Marşı çalınırken finalde ısınma atışlarını yapıyordum. Binlerce seyircinin önünde İstiklal Marşımız okundu. İnsanların saygısını ve alkışlarını kazandık. Isınma yaparken İstiklal Marşının okunmasıyla muazzam bir duygu yaşadım. Onun motivasyonuyla olabildiğince çok saldırdım ve yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bir sonraki yarışmalarda daha iyi olur inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.



Milli takım kafilesi, daha sonra uçakla Ankara'ya gitti.

Ramil Guliyev

Yasmani Copello Escobar

Dünya Atletizm Şampiyonası