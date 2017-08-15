ÖNE ÇIKANLAR
Ramil Guliyev
DİĞER

Ramil Guliyev Habertürk TV'ye konuştu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede zafere ulaşan ve dünya şampiyonluğunu elde eden ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alan ilk Türk olan Ramil Guliyev, Habertürk TV'ye konuştu

15 Ağustos 2017 Salı, 14:24:47 Güncelleme: 14:41:36 HABERTURK.COM

Ramil Guliyev, Habertürk TV yayınına telefon ile bağlanarak şunları söyledi:

"Ben de büyük bir şampiyonada ilk kez altın madalya kazandım. Çok başarılı bir derece elde ettim. Çok mutluyum, inşallah daha iyi derecelere imza atarım. İlk 5-10 saniye başardığıma inanamadım.

Yarıştan önce tüm gözler diğer atletler üzerindeydi. İyi bir sporcu olursanız,  profesyonel sporcu olursanız farkını anlarsınız. Eski olimpiyat şampiyonu Michael Johnson, bir twit atmış "200 Metrede herkesin gözü daha büyük isimlerin üzerindeyken, bu ikisini de takip et Jereem Richards ve Ramil Guliyev" mesajını paylaşmış. Biz de gördüğünüz kadar başarılı olduk.

Sezon daha kapanmadı daha yarışlar var. Daha sonra kulüple ve federasyonla konuşup yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız."

  • Ramil Guliyev
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER