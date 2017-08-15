Ramil Guliyev Habertürk TV'ye konuştu

Ramil Guliyev, Habertürk TV yayınına telefon ile bağlanarak şunları söyledi:

"Ben de büyük bir şampiyonada ilk kez altın madalya kazandım. Çok başarılı bir derece elde ettim. Çok mutluyum, inşallah daha iyi derecelere imza atarım. İlk 5-10 saniye başardığıma inanamadım.



Yarıştan önce tüm gözler diğer atletler üzerindeydi. İyi bir sporcu olursanız, profesyonel sporcu olursanız farkını anlarsınız. Eski olimpiyat şampiyonu Michael Johnson, bir twit atmış "200 Metrede herkesin gözü daha büyük isimlerin üzerindeyken, bu ikisini de takip et Jereem Richards ve Ramil Guliyev" mesajını paylaşmış. Biz de gördüğünüz kadar başarılı olduk.



Sezon daha kapanmadı daha yarışlar var. Daha sonra kulüple ve federasyonla konuşup yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız."

Ramil Guliyev