Musa Aydın: "Güreşçilerimiz madalya umudu haline geldi"

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 21-26 Ağustos’ta Paris’te yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası’na şimdiye alınmış en fazla madalyayı alarak rekor kırma hedefiyle gideceklerini söyledi. Güreşte hayata geçirilen projelerin meyvelerini aldıklarını ve son yıllarda Türk güreşinin zirveye çıktığını ifade eden Aydın, “Güreşçilerimiz eskiden olduğu gibi yeniden madalya umudu haline geldi. Dünya Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine ve özellikle madalya rekoru kırmak için mindere çıkacaklarına inanıyorum” dedi.



Olimpiyattan sonra en önemli organizasyonun Dünya Şampiyonası olduğuna dikkat çeken Aydın, “Çok iyi hazırlandık ve verimli kamp dönemi geçirdik. 2 yıldır katıldığımız her organizasyonda rekor kırdık. Türk güreşi tarihinin zirvesine çıktı. Paris’te de bu başarıyı devam ettireceğiz. Sporcularımızla, teknik ekibimizle aramıza bir takım ruhu yakaladık. Eğer takımlarımız böyle giderse 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bambaşka bir güreş takımı göreceğiz” ifadelerini kullandı. 2015’teki şampiyonada Türkiye, 3 altın, 1 gümüş, 2 bronzla 18 yıl sonra en başarılı sonucunu almıştı

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