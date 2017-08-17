ÖNE ÇIKANLAR
Samuel Sanchez, 2008 Olimpiyat Oyunları
DİĞER

2008 Olimpiyatları'nda altın madalya alan Samuel Sanchez'e doping cezası

2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan İspanyol bisikletçi Samuel Sanchez, dopingli madde kullandığı gerekçesiyle men cezasına çarptırıldı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:05:13 Güncelleme: 17:08:30

Olimpiyat şampiyonu İspanyol yol bisikletçisi Samuel Sanchez, doping yaptığı gerekçesiyle spordan men cezası aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinden (UCI) yapılan açıklamada, Sanchez'in doping testinin A numunesinde büyüme hormonuna rastlandığı ve müsabakalardan geçici men cezası aldığı belirtildi.

İspanyol sporcu, B numunesi sonucu çıkana kadar müsabakalarda yer alamayacak. Olayın ardından Sanchez'in takımı BMC Racing'den yapılan açıklamada ise, "Takımımızda yer alan tüm yarışçı ve teknik ekip, en yüksek etik değerlere sahip olmakla yükümlüdür. Ne yazık ki, İspanya Bisiklet Turu öncesi bu haberi almaktan büyük hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BMC Racing takımında görevine son verilen 39 yaşındaki Sanchez'in yerine Belçikalı yol bisikletçisi Loic Vliegen'in ekibe dahil edildiği aktarıldı.

Kariyerinde Fransa Bisiklet Turu'nda 2, İspanya Bisiklet Turu'nda ise 5 etap zaferi bulunan Sanchez, 2008'de Pekin'de düzenlenen olimpiyatlarda yol bisikleti kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

  • 2008 Olimpiyat Oyunları
  • Samuel Sanchez
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER