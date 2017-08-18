Burhan Felek Atletizm Pisti 4 yıldır tamamlanamıyor!

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Ramil Guliyev ile tarihinin ilk altın madalyasını kazanmayı başaran Türkiye, İstanbul’un göbeğindeki bir atletizm pistini 4 yıldır bitirmeyi başaramadı... Londra’daki Dünya Şampiyonası’nda gelen madalyalarla büyük sevinç yaşanırken, madalyonun diğer yüzünde ise farklı bir ‘skandal’ yaşanıyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, tüm İstanbul’un yıllarca yükünü çeken, birçok şampiyonun yetiştiği ve Türkiye’de atletizmin adeta ‘merkezi’ olarak kabul edilen Üsküdar’daki Burhan Felek Spor Sitesi Ekrem Koçak Atletizm Pisti, ‘eksik ihale’ süreci nedeniyle bir türlü bitirilemedi. Tesis, İl Özel İdaresi tarafından 24.10.2013 tarihinde 14 milyon 330 bin TL bedelle KLV İnşaat AŞ’ye ihale edildi. Ancak bu ‘eksik’ ihaleyle sadece tesisin tribün, tribün altı kapalı pist, otopark ve atöyle yapım işi verildi. Tesisin asıl yapılması gereken atletizm pisti, çim saha ve ışıklandırma işleri bu ihaleye dahil edilmedi. 2013’ün son ayında baylayan inşaat süreci, İl Özel İdaresi’nin kapatılması ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devri sürecinde de kesintiye uğradı. Bu dönemde yüzde 10’a yakın iş artışı ile birlikte ihaleyi 15.7 milyon TL’ye tamamlayan firma, tesisin sadece tribün ve diğer bölümlerini Şubat 2017’de geçici kabulle teslim etti.

YENİ İHALE BEKLENİYOR

Ancak işin tamamlanmasına rağmen ne yazık ki tesis tamamlanamadı! Zira tesisin işletmeye alınması için gerekli pist, çim ve ışıklandırma işi için bir kez daha ihaleye çıkılması gerekiyordu. Bunun için de yaklaşık 2.5-3 milyon TL’lik ek bir harcama gerekiyor. Anadolu yakasında olimpik ölçülerdeki tek tesis olan Burhan Felek için şimdi ek ihale süreci bekleniyor. Bu sürecin hızlandırılması durumunda tesisin, kazma vurulmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yeniden kullanıma açılması mümkün hale gelebilecek! Dünyanın en hızlı atletlerinden birine, en hızlı inşaat sektörüne sahip Türkiye, İstanbul’un göbeğindeki bir atletizm tesisini tam 4 yıldır bitiremedi! Yıldızların yuvası Burhan Felek Pisti, ‘eksik ihale’ yüzünden bir türlü tamamlanamıyor.

TRİBÜN ARASINA PİST SIĞMIYOR!

Burhan Felek Pisti’nin yapımı tamamlanan yeni tribünlerinin arasına pistin yerleştirilmesinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Kum havuzlarının pist kenarında olacağı klasik saha için en az 110 metre açıklık gerekirken, yapılan tribünlerin arasının 98,5 metre olduğu öğrenildi. Çözüm için ya tribün yıkılacak, ya kum havuzları saha içine alınacak. Tribün açılarının yanlış olduğu ve pistin bir kısmını görmediği de ortaya çıktı.

ÖZEL İDARE’DEN 14 TESİS DEVİR

İl Özel İdare kurumlarının 2014 yılında kapatılmasının ardından İstanbul’da ihale edilen ve yapımı süren 14 tesis, Spor Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İhale süreçlerinde spor kurumlarından yeterli temsilci bulunmaması nedeniyle bu tesislerden bir kısmı uluslararası standartlara uygun olarak yapılamadı. Bu tesisler arasında olimpik ölçülerde olması gerekirken kısa yapılan havuzlar da bulunuyor.

1995'TEN BERİ HİZMET VERİYOR

1995 yılından beri Türk atletizmine hizmet veren Burhan Felek Ekrem Koçak Atletizm Pisti, tamamlandığında 2 bin 400 kişilik tribünüyle Türkiye'nin en modern atletizm tesisi olacak.

TESİSTE NELER OLACAK?

A Tribünü: 1400 kişilik, B Tribünü: 1000 kişilik, 2 spor salonu, 8 soyunma odası, serbest aktivite salonu, kafe, sauna, ofisler, depolar, masaj salonu, kondisyon salonu, 8 kulvarlı kapalı atletizm pisti, atölyeler, 26 araçlık otopark...

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