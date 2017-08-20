Ramil Guliyev, Diamond League 200 metrede birinci oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli atlet Ramil Guliyev'den bir zafer daha!

Başarılı sporcu, Diamond League'in İngiltere'nin Birmingham şehrindeki ayağında 200 metrede piste çıktı. Dünya şampiyonu apoletli Ramil, 20.17'lik derecesiyle 1. oldu! Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı.

Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.

Ramil Guliyev

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