Burhan Felek Atletizm Pisti açılıyor

Habertürk Spor'dan Murat Ağca'nın haberine göre; İstanbul'da eksik ihale’ nedeniyle yapımı dört yıldır bitirilemeyen Burhan Felek Atletizm Pisti’nin adeta ‘yılan hikayesi’ne dönen inşaatına ilişkin ‘müjdeli’ haber geldi... 1995’ten bu yana şehrin yükünü çeken, birçok büyük şampiyonun yetiştiği ve Türkiye’de atletizmin adeta ‘merkezi’ olarak kabul edilen pistin yıkılışından sonra yaşanan aksaklıkları, 18 Ağustos’ta Habertürk gündeme taşımıştı.

CAMİADAN TEPKİ

Atletizm camiasında büyük ses getiren bu yayın sonrası gazetemize konuya ilişkin açıklamalar yapan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, tesisin eksiklerine ilişkin ihalenin bu ay tamamlanarak süratle inşaat işlerine başlanacağı ve pistin 5-6 aylık sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. İl Özel İdaresi tarafından Aralık 2013’te sözleşmesi imzalanan 18 milyon TL proje maliyetli pistin, İl Özel İdaresi kurumunun kapanmasıyla yüzde 10 seviyesindeyken Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiğini belirten Baykan, bu süreçte yüklenici firmadan doğan bir takım gecikmeler yaşadıklarını vurguladı. Baykan ayrıca tesisin tamamlanması için daha önceki ihalede eksik bırakılan ‘tartan pis, çim sahafoto finiş, aydınlatma ve tefrişat ‘gibi işlerin yeni ihaleyle hızla giderileceğini ifade etti.