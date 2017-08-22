İspanyol yüzücüden terör protestosu

Macaristan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Yüzme Şampiyonası'nda İspanyol yüzücü Fernando Alvarez'in yaptığı saygı duruşu yankı uyandırdı.

Alvarez, yarışmadan önce Barselona'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılmasını talep etti. Ancak yetkililer, bu isteği reddetti. Bunun üzerine İspanyol yüzücü bu durumu protesto etti ve yarışın başlamasının ardından havuza atlamadı. Alvarez, 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Fernando Alvarez, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Yarış umurumda değil, bütün altın madalyaları kazanmış gibi hissediyorum" dedi.

HTSPOR.COM | DIŞ HABERLER