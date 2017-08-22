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İspanyol yüzücüden terör protestosu

İspanyol veteran yüzücü Fernando Alvarez, Macaristan'da yapılan yarışta havuza atlamadı, Barselona'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

22 Ağustos 2017 Salı, 12:01:13 Güncelleme: 12:09:44

Macaristan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Yüzme Şampiyonası'nda İspanyol yüzücü Fernando Alvarez'in yaptığı saygı duruşu yankı uyandırdı.

Alvarez, yarışmadan önce Barselona'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılmasını talep etti. Ancak yetkililer, bu isteği reddetti. Bunun üzerine İspanyol yüzücü bu durumu protesto etti ve yarışın başlamasının ardından havuza atlamadı. Alvarez, 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Fernando Alvarez, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Yarış umurumda değil, bütün altın madalyaları kazanmış gibi hissediyorum" dedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 17 dakika önce
    ADAMSIN
  • Misafir 38 dakika önce
    duyar kasmış, helal sana.
  • Misafir 40 dakika önce
    bizdede prim istiyorlar fukaralar
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