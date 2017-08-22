Rıza Kayaalp maçı saat kaçta? Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta?

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Peki Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta? İşte detaylar...

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde rakibini 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi. Rıza Kayaalp'in finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi ile karşılaşacak. Rıza Kayaalp final maçı, Türkiye saati ile saat 20.00'de başlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 2. gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, ilk turu maç yapmadan geçmişti. İkinci turda Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0 yenen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, çeyrek finale kalmıştı.

Çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1'le geçen Rıza, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırmıştı.

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