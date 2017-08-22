Rıza Kayaalp'ten altın madalya!

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde mücadele eden Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi, finale karşılaştığı Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek dünya şampiyonu oldu!

Grekoromen stilde 59 kiloda güreşen Hammet Rüstem ile 80 kiloda Türkiyeyi temsil eden Aslan Atem ise madalya şansını kaybetti.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar altın madalya kazanmıştı.

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