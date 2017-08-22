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Atakan Yüksel güreşte dünya üçüncüsü oldu!

Atakan Yüksel dünya üçüncüsü oldu!

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 66 kiloda yarışan Atakan Yüksel, İranlı Mohammad Hossein Elyasi'yi 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı

22 Ağustos 2017 Salı, 21:30:44 Güncelleme: 21:33:43

Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromen 66 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Atakan Yüksel, Dünya üçüncüsü oldu. 

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. 66 kiloda mücadele eden milli güreşçi Atakan Yüksel, ilk maçında karşılaştığı Polonyalı rakibine karşı önde götürdüğü maçı son saniyelerde verdiği puanlarla 2-1 kaybetti. Daha sonra Atakan, rakibinin finale yükselmesiyle birlikte repesaj maçına çıkma hakkı elde etti.

İlk repesaj maçında karşılaştığı Çekli rakibini 7-1 ile geçen Atakan, ikinci repesaj maçında Hırvat rakibini ise 2-1 yendi. AtakanYüksel, akşam seansında bronz madalya için çıktığı maçta İranlı rakibi Mohammad Hossein Elyasi'yi de 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

  • Atakan Yüksel
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Helal yiğit
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