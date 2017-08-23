ÖNE ÇIKANLAR
Yasemin Adar
DİĞER

Yasemin Adar, 75 kiloda dünya şampiyonu!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar finalde Vasilisa Marzaliuk'u 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu!

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:50:27 Güncelleme: 22:38:10

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde 55, 58, 63 ve 75 kiloda karşılaşmalar tamamlandı. Günün son maçında Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile finalde karşılaştı. Yasemin Adar, rakibini 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu!

Yasemin, Türkiye'ye Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran ilk Türk kadın sporcu oldu.

Öte yandan Yasemin Adar, zafer sonrasında evlilik teklifi aldı. Milli sporcu evlenme teklifini kabul etti.

Yasemin Adar, yarı finalde Estonya'dan Epp Mae'yi 8-5 ile yenmişti. Yasemin ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının da sahibi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

  • Yasemin Adar
  • Dünya Güreş Şampiyonası
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir 57 saniye önce
    başarılarının devamını dilerim
  • Misafir 2 dakika önce
    maşallah kızımıza
  • Misafir 3 dakika önce
    Helal olsun:))
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER