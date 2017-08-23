Yasemin Adar, 75 kiloda dünya şampiyonu! Yasemin Adar kimdir?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde 55, 58, 63 ve 75 kiloda karşılaşmalar tamamlandı. Günün son maçında Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile finalde karşılaştı. Yasemin Adar, rakibini 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu!

Yasemin, Türkiye'ye Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran ilk Türk kadın sporcu oldu.

Öte yandan Yasemin Adar, zafer sonrasında evlilik teklifi aldı. Milli sporcu evlenme teklifini kabul etti.

Yasemin Adar, yarı finalde Estonya'dan Epp Mae'yi 8-5 ile yenmişti. Yasemin ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının da sahibi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

YASEMİN ADAR KİMDİR?

Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Yasemin adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. Aynı zamanda 10 Mart 2016'da Riga'daki Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu.

23 Ağustos 2017 tarihinde Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kg kategorisinde finalde Vasilisa Marzaliuk'u 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Yasemin Adar

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