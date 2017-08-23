Milli güreşçi Hafize Şahin, bronz madalya mücadelesinde sakatlandı

Şampiyonanın yarı finalinde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk'a yenilerek finale çıkamayan Hafize, bronz madalya mücadelesinde Rus sporcu Valeriia Lazinskaia ile karşılaştı.

Milli sporcu, skor 2-2 iken bir pozisyonda sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. İlk müdahalesi minderde yapılan Hafize, salonu antrenörünün yardımıyla, ağlayarak terk etti. Hastaneye kaldırılan milli sporcunun, ilk tespitlere göre sağ dizinin döndüğü, durumunun kontroller sonrasında belli olacağı bildirildi.

Hafize Şahin'in maçtan çekilmesiyle bronz madalya Lazinskaia'nın oldu.

Hafize Şahin

Dünya Güreş Şampiyonası