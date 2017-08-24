World Chase Tag: Kovalamaca Şampiyonası

Futbol, basketbol gibi sporlardan sıkılanlar için müjde gibi bir haberimiz var... Çocukken hepimizin oynadığı kovalamaca, 'Chase Tag' adıyla yetişkinler arasında git gide yaygınlaşıyor. Öyle ki oyunun dünya şampiyonaları bile yapılıyor.

2009'da İngiltere'de oynanmaya başlanan oyun, ilk kez 2014'te turnuva olarak hayata geçti.

Oyunu kısaca şöyle anlatabiliriz:

- Bir salonun içine kurulan parkurda atlama-zıplama platformları ve direkler bulunuyor.

- Takım halinde yapılan sporda her müsabakada takımlardan birer oyuncu mücadele ediyor.

- Her iki takımda maksimum 6'şar sporcu bulunabiliyor.

- Her oyun 20 saniye sürüyor. 6 puanı kazanan 1 set kazanmış oluyor.

- Kovalayan sporcunun, kaçana eliyle dokunması gerekiyor.

- Oyuna dahil olabilmek için kaçanı yakalamak gerekiyor. Kaçanı yakalayıp eledikten sonra bu defa yakalayan kaçmaya başlıyor. Kaçan, 20 saniye içerisinde yakalanmazsa 1 puan alıyor.

- Yakalanmayan kişiyi bu defa rakip takımın diğer oyuncuları sırayla yakalamaya çalışıyor. 20 saniyelik sürelerin her birinde yakalanmamak 1'er puan.

- Sporculardan birisi, oyun parkuru dışına çıkarsa kaybediyor.

Bu sporun 'World Chase Tag' ismiyle dünya şampiyonları düzenleniyor. Oyunun kısa zamanda Türkiye'de de yaygınlaşması bekleniyor.

World Chase Tag ile ilgili tüm gelişmeler ve mücadele görüntülerin bundan sonra Haberturk.com'da.

Kaynak: World Chase Tag

world chase tag

yakalamaca şampiyonası

chase tag şampiyonası

kovalamaca şampiyonası