Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

Dünya boks tarihinde önde gelen isimler arasında yer alan Floyd Mayweather ve Conor McGregor, karşı karşıya geliyor. Boks severlerin büyük heyecanla beklediği maç öncesinde "Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı ne zaman?" araması yapılıyor. Peki Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...

FLOYD MAYWEATHER - CONOR MCGREGOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boks severlerin büyük heyecanla beklediği Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta gerçekleşecek. İki usta ismin yumruklarını konuşturacağı mücadele, 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü yapılacak olan etkinlikte başlayacak.

Maçı Türkiye'den izlemek isteyen vatandaşlar, Pazar sabah 07:00 sularında canlı olarak maçı izleyebilecek. Zorlu mücadele, S Sport kanalından yayınlanacak.

FLOYD MAYWEATHER KİMDİR?

Floyd Mayweather, 24 Şubat 1977 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Halen profesyonel olarak yenilgisiz ve beş dünya şampiyonluğu, on dünya şampiyonluğu ve dört farklı ağırlık sınıfında şampiyonluğu bulunmaktadır. Mayweather, iki kez Halka dergisinin (1998 ve 2007 yılında ödül kazandı) Yılın Dövüşçüsü; 2007 yılında Amerika Boks Yazarları Derneği'nin (BWAA) Yılın Dövüşçüsü ödülünü ve 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, ve 2014 yıllarında En İyi Dövüşçü ESPY Ödülünü kazandı.

Mayweather, 2012 ve 2013'te Forbes ve Sports Illustrated tarafından ve 2014 yılında yine Forbes listesinde çok kazanan 50 sporcu ve dünyanın en yüksek ücretli sporcusu olarak gösterilmiştir.

CONOR MCGREGOR KİMDİR?

Conor McGregor, 14 Temmuz 1988 tarihinde Dublin'de dünyaya geldi. 12 yaşında boks ve kick boks yaparak UFC temellerini attı. O genç yaşlarda İrlanda'da boks şampiyonu oldu. 2007 yılında ilk MMA maçında Kieran Campbell'ı nakavt etti.

2008 yılında MMA antrenmanlarına başlayan Conor McGregor, 2012 yılında Cage Warriors tüy siklet ve hafif siklet kategorilerinde şampiyon oldu.

2013'te UFC ile sözleşme imzaladı ve 2015 yılında Jose Aldo'yu tam 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy siklet şampiyonu olmayı başardı. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205'te Eddie Alvarez'i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.

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