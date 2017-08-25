Evin Demirhan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Pariste düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rumen Emilia Alina Vuca yenilerek finale kalamayan Evin, Belaruslu Viyaleta Chyryk ile bronz madalya maçına çıktı. Milli sporcu, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan için tebrik mesajı yayımladı.

Milli sporcuyu kutlayan Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı kutluyorum. Güreşçilerimiz kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden milli güreşçimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda ilk kez iki madalya birden kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada kadınlarda müsabakalar sona erdi.

Türkiye'yi, kadınlarda 48 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Sümeyye Sezer Zeybek, 55 kiloda Bediha Gün, 58 kiloda Ayşe Vatansever, 60 kiloda Derya Bayhan, 63 kiloda Hafize Şahin ve 75 kiloda Yasemin Adar temsil etti.

Şampiyonada dün altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçti. Evin Demirhan da bugün üçüncülük kürsüsüne çıkarak, bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, böylece dünya şampiyonalarında ilk kez iki madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Daha önce milli sporcu Elif Jale Yeşilırmak, 2014 (Taşkent) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında düzenlenen dünya şampiyonalarında bronz madalya kazanmıştı.

Organizasyon tarihinde Türkiye'nin, kadınlardaki toplam madalya sayısı ise 4'e çıkmış oldu.

KADINLARDA TARİHİ DERECE

Türkiye, Paris'te kadınlarda takım halinde 24 puanla 5. olarak, en iyi derecesini elde etti.

Japonya 60 puanla zirvede yer alırken, 38 puanı bulunan ülkelerden Belarus ikincilik, ABD ise üçüncülük kupasını kazandı.

Şampiyonaya yarın erkekler serbest stilde yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Organizasyonun beşinci gününde serbest stilde Türkiye adına 57 kiloda Süleyman Atlı, 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 86 kiloda Selim Yaşar ile 125 kiloda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül mindere çıkacak.

Evin Demirhan

Dünya Güreş Şampiyonası