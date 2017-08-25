Yasemin Adar'a yapılan evlenme teklifi Dünya Güreş Başkanı Laloviç'ten onaylı!

Yasemin Adar’ın dünya şampiyonluğu maçı sonrası milli güreşçiye yapılan evlilik teklifinin perde arkasına Habertürk ulaştı. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Yasemin Adar’ın dört yıllık erkek arkadaşı Erdem Yiğit’in bu teklifi, ilk olarak üç ay önce Sırbistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda yapmayı planladığı ancak başaramadığı ortaya çıktı. Bu kez Paris’teki Dünya Şampiyonası öncesi işi şansa bırakmayan Yiğit, bu konuda Dünya Güreş Birliği (UWW) Protokol Sorumlusu Önder Yakşi’den yardım istedi. Yakşi de konuyu UWW Başkanı Nenad Laloviç’e açtı. Böyle bir jestin ilgiyi de artıracağını dile getiren Yakşi’nin önerisine Dünya Başkanı Laloviç de onay verince, ‘operasyon’ başladı.

Önce Yasemin’e teklif sırasında sunulacak çicek sipariş edildi. Ardından eski bir güreşçi olan Yiğit’in üst düzey güvenlik önlemleri uygulanan salonda saha kenarına girmesi için Güreş Federasyonu’ndan akreditasyon kartı talep edildi. Ancak bu mümkün olmadı. Bunun üzerine Yakşi ‘B’ planını uygulamaya koydu ve Yiğit’in eşliğine güvenlik görevlileri verilerek minder kenarına inmesi sağlandı. Yasemin Adar’ın maçı son saniyede kazanmasıyla birlikte mindere fırlayan Erdem Yiğit, milli güreşçinin önünde diz çöküp yüzüğü ve çiceği sunarak evlilik teklifini yaptı. Yiğit’in maç kaybedilse bile bu teklifi yine de yapacağı öğrenildi.

DÜĞÜN, OLİMPİYAT SONRASI

Yasemin Adar, sürpriz evlilik teklifi sonrası “Evlilik ne zaman?” sorularına ise önünde çok önemli bir hedef olduğunu belirterek, “2020 Tokyo Olimpiyatı sonrası” cevabını verdi. Milli güreşçi, “Benim için öncelik olimpiyat oyunlarında ülkeme altın madalya kazandırmak. Eğer Erdem de itiraz etmezse, ben evliliği Tokyo sonrası düşünüyorum” diye konuştu.

AYDIN: YERİ DEĞİLDİ

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yasemin Adar’a minderde yapılan evlilik teklifini tasvip etmediğini söyledi. Bu teklif için zaman ve mekanın uygun olmadığını belirten Aydın, “Yasemin daha önce farklı yendiği Belaruslu rakibine az kalsın maçı verecekti. Bence aklı başka yerde olduğu için maç riske girdi. Bana kalırsa, bu teklifin yeri bu minder değildi” ifadelerini kullandı. Federasyon Başkanı Aydın, altın madalya için Yasemin’i tebrik ettiğini ve mutluluklar dilediğini de sözlerine ekledi.

"BEN 'EVET' DEDİM SIRA BABAMDA"

Türkiye’nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu Yasemin Adar ve ailesi, Habertürk’e konuştu. Mahmut Acaröz'ün haberine göre evlilik teklifinin sürpriz olduğunu belirten Adar, “Evet dedim ama sıra babamdan izin almaya geldi” derken, baba Adar ise “Hele şampiyon gelsin, oturup konuşacağız” diye konuştu...

Yasemin Adar’ın babası, ablası ve kız kardeşi, milli güreşçinin madalyaları ve kupalarıyla birlikte poz verdi.

Güreş tarihine adını ‘ilk kadın dünya şampiyonu’ olarak yazdıran Yasemin Adar hem şampiyonluğu hem de minderde aldığı evlenme teklifini Habertürk’e anlattı. 25 yaşındaki Adar, 4 yıllık erkek arkadaşı güreş antrenörü Erdem Yiğit’in teklifinden haberi olmadığını belirterek, “Erdem’in böyle bir teklif yapacağını bilmiyordum. Tamamen şampiyonluğa odaklanmıştım. Maç sonrası gelen teklif ile ben de çok şaşırdım. Teklife ‘Evet’ dedim. Televizyon başında evlilik teklifini gören ablam ve babam da çok şaşırmışlar. Ben ‘Evet’ dedim ama sıra babamdan izin almaya geldi” dedi.

‘KURTDERELİ’DEN SONRA...’

Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu çok istediğini belirten Adar “Balıkesir’den yetişip, şehrime, ülkeme dünya şampiyonluğunu kazandırdığım için çok mutluyum, büyük gurur yaşıyorum. Balıkesir’den Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın ‘cihan pehlivanı’ olmasının ardından dünya şampiyonluğuna ulaşmanın büyük sevincini yaşıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından hedefim 2020 Tokyo’da da altın madalya almak” diye konuştu. Adar, kendisini gülle ve atletizmden güreşe yönlendiren güreş antrenörleri Aslan Seyhanlı ve Kemal Kurt’a da teşekkür etti.

‘5. PUANI ALINCA AĞLADIK’

Milli güreşçinin ev hanımı ablası Fatma Yıldız da Yasemin’in başarısıyla büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi. Televizyondan maçı izlerken yerlerinde duramadıklarını belirten abla Yıldız, “Kardeşim 2-0 öne geçince çok sevindik. Rakibi 3-2 öne geçince çok endişelendik, korktuk. Son 3 dakikada Yasemin 3-2 gerideydi. 40 saniye kala Yasemin skoru 4-4 yaptı ve artık son 30 saniyenin bir an önce bitmesi için dua ettik 5. puanını alınca da sevinçten ağlamaya başladık” dedi. Eşini yıllar önce kaybeden işçi emeklisi baba Naim Adar ise kızına yapılan evlilik teklifiyle şok yaşadığını söyledi. Adar, “Teklifi görünce dondum kaldım. Büyük kızıma ‘Kız elden gidiyor’ dedim. Hele şampiyon bir gelsin bu durumu konuşup bakacağız” ifadesini kullandı.

Yasemin Adar

Dünya Güreş Şampiyonası