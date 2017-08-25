Minderde evlenme teklif aldı, dünya gündemine oturdu!

Hem şampiyon oldu hem de evlilik teklifi aldı...

25 yaşındaki Adar, 4 yıllık erkek arkadaşı güreş antrenörü Erdem Yiğit’in teklifinden haberi olmadığını belirterek, “Erdem’in böyle bir teklif yapacağını bilmiyordum. Tamamen şampiyonluğa odaklanmıştım. Maç sonrası gelen teklif ile ben de çok şaşırdım. Teklife ‘evet’ dedim. Televizyon başında evlilik teklifini gören ablam ve babam da çok şaşırmışlar. Ben ‘evet’ dedim ama sıra babamdan izin almaya geldi” dedi.

''KURTDERELİ’DEN SONRA...''

Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu çok istediğini belirten Adar “Balıkesir’den yetişip, şehrime, ülkeme dünya şampiyonluğunu kazandırdığım için çok mutluyum, büyük gurur yaşıyorum. Balıkesir’den kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın ‘cihan pehlivanı’ olmasının ardından dünya şampiyonluğuna ulaşmanın büyük sevincini yaşıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından hedefim 2020 Tokyo’da da altın madalya almak” diye konuştu. Adar, kendisini gülle ve atletizmden güreşe yönlendiren güreş antrenörleri Aslan Seyhanlı ve kemal kurt’a da teşekkür etti.

''5. PUANI ALINCA AĞLADIK''

Milli güreşçinin ev hanımı ablası Fatma Yıldız da Yasemin’in başarısıyla büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi. Televizyondan maçı izlerken yerlerinde duramadıklarını belirten Yıldız, “Kardeşim 2-0 öne geçince çok sevindik. Rakibi 3-2 öne geçince çok endişelendik, korktuk. Son 3 dakikada Yasemin 3-2 gerideydi. 40 saniye kala Yasemin skoru 4-4 yaptı ve artık son 30 saniyenin bir an önce bitmesi için dua ettik 5. puanını alınca da sevinçten ağlamaya başladık” dedi. Eşini yıllar önce kaybeden işçi emeklisi baba Naim Adar ise kızına yapılan evlilik teklifiyle şok yaşadığını söyledi. Adar, “Teklifi görünce dondum kaldım. Büyük kızıma ‘kız elden gidiyor’ dedim. Hele şampiyon bir gelsin bu durumu konuşup bakacağız” ifadesini kullandı.

''BİR FUTBOLCU PARASINA 10 TANE DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKAR''

Yasemin Adar, Türkiye’de son 20 yıldır yapılan bayan güreşinin okullara girmesini istedi. Adar, “Bayan güreşinde lig yok. Sadece üç kulüp var. Kulüplerin çoğaltılmasını ve okullarda bayan güreşinin olmasını istiyorum” dedi. maddi desteğin de önemli olduğunu vurgulayan Adar, “Bir tek futbolcuya verilen parayla 10 tane dünya şampiyonu çıkarabiliriz. ifadelerini kullandı. Paris’te fazla Türk seyircisi görmediğini de dile getiren şampiyon güreşçi, “Keşke burada biraz daha fazla destekçimiz olsaydı. İranlılar, tribünleri doldurup güreşçilerine büyük destek verdiler” dedi.

''YERİ DEĞİLDİ''

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yasemin Adar’a minderde yapılan evlilik teklifini tasvip etmediğini söyledi. Bu teklif için zaman ve mekanın uygun olmadığını belirten Aydın, “Yasemin daha önce farklı yendiği Belaruslu rakibine az kalsın maçı verecekti. Bence aklı başka yerde olduğu için maç riske girdi. Bana kalırsa, bu teklifin yeri bu minder değildi” ifadelerini kullandı. Federasyon Başkanı Aydın, altın madalya için Yasemin’i tebrik ettiğini ve mutluluklar dilediğini de sözlerine ekledi.

Yasemin Adar

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