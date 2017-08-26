Dünya genelinde milyonlarca boks takipçisinin büyük merak ve heyecanla beklediği iki efsanenin maçı için artık saatler sayılıyor. Boks tarihine geçecek olan bu efsane maçı bekleyen takipçiler, merakla "Floyd Mayweather - Conor Mcgregor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye araştırıyor. Peki Floyd Mayweather - Conor Mcgregor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte boks tarihine damga vuracak maça dair tüm detaylar...
FLOYD MAYWEATHER - CONOR MCGREGOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hem dünyada hem de ülkemizde boks severlerin büyük merakla beklediği iki efsanenin maçı öncesinde nefesler tutulmuş durumda. Günlerdir hem basında, hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Floyd Mayweather - Conor Mcgregor maçında 2,1 milyar liralık bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
İki efsane boksörün kozlarını paylaşacağı ve yumruklarını konuşturacağı maç için artık gün geldi çattı. ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda karşılaşacak olan Floyd Mayweather ve Conor Mcgregor, tüm kozlarını paylaşacak.
Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasında gerçekleşecek olan ve boks tarihine geçecek olan maç 26 Ağustos Cumartesi günü TSİ 23.59'da ekrana gelecek. İki boksörün nefes kesen mücadelesi S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
FLOYD MAYWEATHER KİMDİR?
24 Şubat 1977 tarihinde ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde dünyaya gelen Floyd Mayweather, günümüzde tüm zamanların en iyi boksörleri arasında gösterilmektedir. 18 Temmuz 2005 tarihinde Ring Magazi dergisi tarafından kendi sikletinin en iyi boksörü olarak seçilmiştir.
Şimdiye kadar birçok ödül ve kemeri kazanan Floyd Mayweather, "The Money" (Para) lakabıyla anılıyor. Onun bu lakapla anılmasının sebebi ise dünyanın en fazla kazanan boksörü olması.
Efsane boksör, 2012 ve 2013 yıllarında dünyaca ünlü ekonomi/iş dergisi Forbes ve Sports Illustrated tarafından ve 2014 yılında yine Forbes listesinde çok kazanan 50 sporcu ve dünyanın en yüksek ücretli sporcusu olarak gösterilmiştir.
Profesyonel boks kariyeri boyunca hiç kaybetmeyen Floyd Mayweather, 48 maça çıktı. Çıktığı 48 maçın 26'sını nakavtla kazanan Mayweather, sadece bir maçtan 180 milyon dolar kazanmıştır. Serveti ile ilgili ortaya atılan iddialara göre, ünlü boksörün serveti 2 milyar doların üzerindedir.
FLOYD MAYWEATHER KARİYERİ
|Sonuç
|Puan
|Rakip
|Tip
|Zaman
|Tarih
|Yer
|Kazandı
|48-0
|Manny Pacquiao
|UD
|-12
|2.05.2015
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|47–0
|Marcos Maidana
|UD
|12
|13.09.2014
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|46–0
|Marcos Maidana
|MD
|12
|3.05.2014
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|45–0
|Saúl Álvarez
|MD
|12
|14.09.2013
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|44–0
|Robert Guerrero
|UD
|12
|4.05.2013
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|43–0
|Miguel Cotto
|UD
|12
|5.05.2012
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|42–0
|Victor Ortiz
|KO
|4 (12), 2:59
|17.09.2011
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|41–0
|Shane Mosley
|UD
|12
|1.05.2010
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|40–0
|Juan Manuel Márquez
|UD
|12
|19.09.2009
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|39–0
|Ricky Hatton
|TKO
|10 (12), 1:35
|8.12.2007
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|38–0
|Oscar De La Hoya
|SD
|12
|5.05.2007
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|37–0
|Carlos Baldomir
|UD
|12
|4.11.2006
|ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|36–0
|Zab Judah
|UD
|12
|8.04.2006
|ABD Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|35–0
|Sharmba Mitchell
|TKO
|6 (12), 2:06
|19.11.2005
|ABD Rose Garden, Portland, Oregon
|Kazandı
|34–0
|Arturo Gatti
|RTD
|6 (12), 3:00
|25.06.2005
|ABD Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey
|Kazandı
|33–0
|Henry Bruseles
|TKO
|8 (12), 2:55
|22.01.2005
|ABD American Airlines Arena, Miami, Florida
|Kazandı
|32–0
|DeMarcus Corley
|UD
|12
|22.05.2004
|ABD Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey
|Kazandı
|31–0
|Phillip N'dou
|TKO
|7 (12), 1:08
|1.11.2003
|ABD Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan
|Kazandı
|30–0
|Victoriano Sosa
|UD
|12
|19.04.2003
|ABD Selland Arena, Fresno, California
|Kazandı
|29–0
|José Luis Castillo
|UD
|12
|7.12.2002
|ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|28–0
|José Luis Castillo
|UD
|12
|20.04.2002
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|27–0
|Jesús Chávez
|RTD
|9 (12), 3:00
|10.11.2001
|ABD Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, California
|Kazandı
|26–0
|Carlos Hernández
|UD
|12
|26.05.2001
|ABD Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan
|Kazandı
|25–0
|Diego Corrales
|TKO
|10 (12), 2:19
|20.01.2001
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|24–0
|Emanuel Augustus
|TKO
|9 (10), 1:06
|21.10.2000
|ABD Cobo Center, Detroit, Michigan
|Kazandı
|23–0
|Gregorio Vargas
|UD
|12
|18.03.2000
|ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|22–0
|Carlos Gerena
|RTD
|7 (12), 3:00
|11.09.1999
|ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|21–0
|Justin Juuko
|KO
|9 (12), 1:20
|22.05.1999
|ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|20–0
|Carlos Rios
|UD
|12
|17.02.1999
|ABD Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan
|Kazandı
|19–0
|Angel Manfredy
|TKO
|2 (12), 2:47
|19.12.1998
|ABD Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida
|Kazandı
|18–0
|Genaro Hernández
|RTD
|8 (12), 3:00
|3.10.1998
|ABD Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|17–0
|Tony Pep
|UD
|10
|14.06.1998
|ABD Trump Taj Mahal, Atlantic City, New Jersey
|Kazandı
|16–0
|Gustavo Cuello
|UD
|10
|18.04.1998
|ABD Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California
|Kazandı
|15–0
|Miguel Melo
|TKO
|3 (10), 2:30
|23.03.1998
|ABD Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut
|Kazandı
|14–0
|Sam Girard
|TKO
|2 (10), 2:47
|28.02.1998
|ABD Bally's Atlantic City, Atlantic City, New Jersey
|Kazandı
|13–0
|Hector Arroyo
|TKO
|5 (10), 1:21
|9.01.1998
|ABD Grand Biloxi Casino Hotel Spa, Biloxi, Mississippi
|Kazandı
|12–0
|Angelo Nuñez
|TKO
|3 (8), 2:42
|20.11.1997
|ABD Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California
|Kazandı
|11–0
|Felipe Garcia
|KO
|6 (8), 2:56
|14.10.1997
|ABD Qwest Arena, Boise, Idaho
|Kazandı
|10–0
|Louie Leija
|TKO
|2 (10), 2:33
|6.09.1997
|ABD El Paso County Coliseum, El Paso, Texas
|Kazandı
|9–0
|Jesús Chávez
|TKO
|5 (6), 2:02
|12.07.1997
|ABD Grand Biloxi Casino Hotel Spa, Biloxi, Mississippi
|Kazandı
|8–0
|Larry O'Shields
|UD
|6
|14.06.1997
|ABD Alamodome, San Antonio, Texas
|Kazandı
|7–0
|Tony Duran
|TKO
|1 (6), 1:12
|9.05.1997
|ABD The Orleans Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|6–0
|Bobby Giepert
|KO
|1 (6), 1:30
|12.04.1997
|ABD Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|5–0
|Kino Rodriguez
|TKO
|1 (6), 1:44
|12.03.1997
|ABD DeltaPlex Arena, Walker, Michigan
|Kazandı
|4–0
|Edgar Ayala
|TKO
|2 (4), 1:39
|1.02.1997
|ABD Swiss Park Hall, Chula Vista, California
|Kazandı
|3–0
|Jerry Cooper
|TKO
|1 (4), 1:39
|18.01.1997
|ABD Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada
|Kazandı
|2–0
|Reggie Sanders
|UD
|4
|30.11.1996
|ABD Tingley Coliseum, Albuquerque, New Mexico
|Kazandı
|1–0
|Roberto Apodaca
|TKO
|2 (4), 0:37
|11.10.1996
|ABD Texas Station Casino, Las Vegas, Nevada
CONOR MCGREGOR KİMDİR?
14 Temmuz 1988 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrinde dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken boks ve kick boks yaparak UFC'ye giriş yapan McGregor, üstün performansıyla kısa sürede İrlanda şampiyonu oldu. 2007 yılında çıktığı ilk MMA maçında Kieran Campbell'ı nakavt etti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
2013 yılında ilk UFC dövüşünde Marcus Brimage'i nakavt eden McGregor, ardından Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier ve Dennis Siver gibi isimleri de devirdi ve dünyanın adından söz ettiği boksörlerden olmayı başardı.
Dövüş stili olarak saldırgan ve baskın stili seçen Conor McGregor, ters garddır ve uzmanlık alanı boks onun dövüşlerinin nakavt ile bitmesini sağlar.
UFC'de Jose Aldo'nun sakatlanmasıyla Chad Mendes ile geçici UFC tüy siklet şampiyonluk maçına çıkan Conor McGregor, Mendes'i nakavt etti ve geçici şampiyonluğu elde etti. Ardından Jose Aldo ile karşılaşan McGregor, sadece 13 saniyede rakibini devirdi ve UFC tüy siklet kemerini kazandı.
2016'da hafif siklet şampiyonu Rafael dos Anjos ile ringte karşılaşacaktı ancak rakibi sakatlanınca Nate Diaz ile eşleşti. 5 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen UFC 196 etkinliğinde Nate Diaz'a yenildi ve ilk UFC mağlubiyetini almış oldu.
20 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen UFC 202 etkinliğinde, bir önceki organizasyonda kaybettiği Nate Diaz'ı puanla yendi ve yeniden hafif siklete dönüş yaptı. 12 Kasım 2016 tarihinde UFC hafif siklet şampiyonluk maçında Eddie Alvarez ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2. roundda nakavt etti. Bu nakavt McGregor'a UFC tarihinde 2 siklette şampiyon olan ilk dövüşçü ünvanını kazandırdı.
CONOR MCGREGOR KARİYERİ
|Sonuç
|Puan
|Rakip
|Organizasyon
|Tarih
|Raunt
|Zaman
|Yer
|Kazandı
|21–3
|Eddie Alvarez
|UFC 205
|12.11.2016
|2
|03:04
|New York City, New York, United States
|Kazandı
|20–3
|Nate Diaz
|UFC 202
|20.08.2016
|5
|05:00
|Las Vegas, Nevada, United States
|Kaybetti
|19–3
|Nate Diaz
|UFC 196
|5.03.2016
|2
|04:12
|Las Vegas, Nevada, United States
|Kazandı
|19–2
|José Aldo
|UFC 194
|12.12.2015
|1
|00:13
|Las Vegas, Nevada, United States
|Kazandı
|18–2
|Chad Mendes
|UFC 189
|11.07.2015
|2
|04:57
|Las Vegas, Nevada, United States
|Kazandı
|17–2
|Dennis Siver
|UFC Fight Night: McGregor vs. Siver
|18.01.2015
|2
|01:54
|Boston, Massachusetts, United States
|Kazandı
|16–2
|Dustin Poirier
|UFC 178
|27.09.2014
|1
|01:46
|Las Vegas, Nevada, United States
|Kazandı
|15–2
|Diego Brandão
|UFC Fight Night: McGregor vs. Brandao
|19.07.2014
|1
|04:05
|Dublin, Ireland
|Kazandı
|14–2
|Max Holloway
|UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen
|17.08.2013
|3
|05:00
|Boston, Massachusetts, United States
|Kazandı
|13–2
|Marcus Brimage
|UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi
|6.04.2013
|1
|01:07
|Stockholm, Sweden
|Kazandı
|12–2
|Ivan Buchinger
|Cage Warriors: 51
|31.12.2012
|1
|03:40
|Dublin, Ireland
|Kazandı
|11–2
|Dave Hill
|Cage Warriors: 47
|2.06.2012
|2
|04:10
|Dublin, Ireland
|Kazandı
|10–2
|Steve O'Keefe
|Cage Warriors: 45
|18.02.2012
|1
|01:35
|Kentish Town, England
|Kazandı
|9–2
|Aaron Jahnsen
|Cage Warriors: Fight Night 2
|8.09.2011
|1
|03:29
|Amman, Jordan
|Kazandı
|8–2
|Artur SoKazandıski
|Celtic Gladiator 2: Clash of the Giants
|11.06.2011
|2
|01:12
|Portlaoise, Ireland
|Kazandı
|7–2
|Paddy Doherty
|Immortal Fighting Championship 4
|16.04.2011
|1
|00:04
|Letterkenny, Ireland
|Kazandı
|6–2
|Mike Wood
|Cage Contender 8
|12.03.2011
|1
|00:16
|Dublin, Ireland
|Kazandı
|5–2
|Hugh Brady
|Chaos FC 8
|12.02.2011
|1
|02:31
|Derry, Northern Ireland
|Kaybetti
|4–2
|Joseph Duffy
|Cage Warriors 39: The Uprising
|27.11.2010
|1
|00:38
|Cork, Ireland
|Kazandı
|4–1
|Connor Dillon
|Chaos FC 7
|9.10.2010
|1
|04:22
|Derry, Northern Ireland
|Kazandı
|3–1
|Stephen Bailey
|K.O.: The Fight Before Christmas
|12.12.2008
|1
|01:22
|Dublin, Ireland
|Kaybetti
|2–1
|Artemij Sitenkov
|Cage of Truth 3
|28.06.2008
|1
|01:09
|Dublin, Ireland
|Kazandı
|2–0
|Mo Taylor
|Cage Rage Contenders - Ireland vs. Belgium
|3.05.2008
|1
|01:06
|Dublin, Ireland
|Kazandı
|1–0
|Gary Morris
|Cage of Truth 2
|8.03.2008
|2
|00:08
|Dublin, Ireland
BOKSÖRLER MİLYONLAR KAZANACAK
Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Conor McGregor mücadelesinde dikkat çeken bir konu da sporcuların alacağı ücret oldu. McGregor'a göre daha tecrübeli ve kariyerli olan Mayweather, bu maçtan toplamda 100 milyon sterlin kazanacak. (Türk Lirası ile 446 milyon TL) Conor McgreGor ise, 100 milyon dolar kazanacak. (Türk Lirası ile 352 milyon TL)
Kariyeri boyunca 26'sı nakavt olmak üzere tüm maçlarından galip ayrılan Mayweather, McGregor'a göre daha tecrübeli ve favori olarak gösteriliyor. Ancak bu düşünceye karşılık olarak da Mayweather'in 23 aydır emekli oluşu ön plana çıkıyor. Fakat otoriteler bunun da bir dezavantaj olduğunu düşünmüyor. Çünkü McGregor da gençliğinden bu yana hiç boks maçına çıkmadı.
Bilindiği üzere Floyd Mayweather, 2015 yılında Andre Berto'yu yendikten sonra profesyonel boks kariyerini noktalamış ve emekliye ayrılmıştı. Aynı şekilde Conor McGregor da 2016'nın Kasım ayında Eddie Alvarez'i mağlup etti ve ardından yeni doğan çocuğuna vakit ayırmak için boksa ara verdi.
SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ
Sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden bu geceki Floyd Mayweather - Conor McGregor maçını yorumluyor. İşte Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı hakkında atılan tweetlerden bazıları...
— Özgür Cem Deniz (@ozgurcemdeniz) August 26, 2017
— Mustafa Göktan Aydın (@mustafagktan) August 26, 2017
— Ersin (@ates_errsin) August 26, 2017
— Ersin Bozkurt (@Ebozkurt1905) August 26, 2017
— muhammed köken (@koken_muhammed) August 26, 2017
— D İ C (@diclekoldass) August 26, 2017
— Nazif (@Nazif_89) August 26, 2017
— Umutcan Çağlayan (@yumurtcan) August 26, 2017
— Ali Ebe (@aliebe_) August 26, 2017
— mfö (@mfatihozbekk) August 26, 2017
— Kağan (@benoguuz) August 26, 2017
— Ahmet Celal (@AhmetCelal28) August 26, 2017
— Turing (@sociopathjerk) August 26, 2017
— Yağmur (@Yagmuurtekin) August 26, 2017
— Furkan Polat (@Polatfrkn) August 26, 2017
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