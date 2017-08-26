Dünya genelinde milyonlarca boks takipçisinin büyük merak ve heyecanla beklediği iki efsanenin maçı için artık saatler sayılıyor. Boks tarihine geçecek olan bu efsane maçı bekleyen takipçiler, merakla "Floyd Mayweather - Conor Mcgregor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye araştırıyor. Peki Floyd Mayweather - Conor Mcgregor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte boks tarihine damga vuracak maça dair tüm detaylar...

FLOYD MAYWEATHER - CONOR MCGREGOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hem dünyada hem de ülkemizde boks severlerin büyük merakla beklediği iki efsanenin maçı öncesinde nefesler tutulmuş durumda. Günlerdir hem basında, hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Floyd Mayweather - Conor Mcgregor maçında 2,1 milyar liralık bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

İki efsane boksörün kozlarını paylaşacağı ve yumruklarını konuşturacağı maç için artık gün geldi çattı. ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda karşılaşacak olan Floyd Mayweather ve Conor Mcgregor, tüm kozlarını paylaşacak.

Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasında gerçekleşecek olan ve boks tarihine geçecek olan maç 26 Ağustos Cumartesi günü TSİ 23.59'da ekrana gelecek. İki boksörün nefes kesen mücadelesi S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FLOYD MAYWEATHER KİMDİR?

24 Şubat 1977 tarihinde ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde dünyaya gelen Floyd Mayweather, günümüzde tüm zamanların en iyi boksörleri arasında gösterilmektedir. 18 Temmuz 2005 tarihinde Ring Magazi dergisi tarafından kendi sikletinin en iyi boksörü olarak seçilmiştir.

Şimdiye kadar birçok ödül ve kemeri kazanan Floyd Mayweather, "The Money" (Para) lakabıyla anılıyor. Onun bu lakapla anılmasının sebebi ise dünyanın en fazla kazanan boksörü olması.

Efsane boksör, 2012 ve 2013 yıllarında dünyaca ünlü ekonomi/iş dergisi Forbes ve Sports Illustrated tarafından ve 2014 yılında yine Forbes listesinde çok kazanan 50 sporcu ve dünyanın en yüksek ücretli sporcusu olarak gösterilmiştir.

Profesyonel boks kariyeri boyunca hiç kaybetmeyen Floyd Mayweather, 48 maça çıktı. Çıktığı 48 maçın 26'sını nakavtla kazanan Mayweather, sadece bir maçtan 180 milyon dolar kazanmıştır. Serveti ile ilgili ortaya atılan iddialara göre, ünlü boksörün serveti 2 milyar doların üzerindedir.

BOY: 1,73 m

KİLO: 68 kg

DÖVÜŞ SANATI: Boks

SİKLET: Velter Siklet, Tüy Siklet, Hafif Siklet, Yarı Orta Siklet, Süper Tüy Siklet, Hafif Velter Siklet

FLOYD MAYWEATHER KARİYERİ

Sonuç Puan Rakip Tip Zaman Tarih Yer Kazandı 48-0 Manny Pacquiao UD -12 2.05.2015 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 47–0 Marcos Maidana UD 12 13.09.2014 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 46–0 Marcos Maidana MD 12 3.05.2014 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 45–0 Saúl Álvarez MD 12 14.09.2013 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 44–0 Robert Guerrero UD 12 4.05.2013 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 43–0 Miguel Cotto UD 12 5.05.2012 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 42–0 Victor Ortiz KO 4 (12), 2:59 17.09.2011 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 41–0 Shane Mosley UD 12 1.05.2010 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 40–0 Juan Manuel Márquez UD 12 19.09.2009 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 39–0 Ricky Hatton TKO 10 (12), 1:35 8.12.2007 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 38–0 Oscar De La Hoya SD 12 5.05.2007 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 37–0 Carlos Baldomir UD 12 4.11.2006 ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 36–0 Zab Judah UD 12 8.04.2006 ABD Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada Kazandı 35–0 Sharmba Mitchell TKO 6 (12), 2:06 19.11.2005 ABD Rose Garden, Portland, Oregon Kazandı 34–0 Arturo Gatti RTD 6 (12), 3:00 25.06.2005 ABD Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey Kazandı 33–0 Henry Bruseles TKO 8 (12), 2:55 22.01.2005 ABD American Airlines Arena, Miami, Florida Kazandı 32–0 DeMarcus Corley UD 12 22.05.2004 ABD Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey Kazandı 31–0 Phillip N'dou TKO 7 (12), 1:08 1.11.2003 ABD Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan Kazandı 30–0 Victoriano Sosa UD 12 19.04.2003 ABD Selland Arena, Fresno, California Kazandı 29–0 José Luis Castillo UD 12 7.12.2002 ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 28–0 José Luis Castillo UD 12 20.04.2002 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 27–0 Jesús Chávez RTD 9 (12), 3:00 10.11.2001 ABD Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, California Kazandı 26–0 Carlos Hernández UD 12 26.05.2001 ABD Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan Kazandı 25–0 Diego Corrales TKO 10 (12), 2:19 20.01.2001 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 24–0 Emanuel Augustus TKO 9 (10), 1:06 21.10.2000 ABD Cobo Center, Detroit, Michigan Kazandı 23–0 Gregorio Vargas UD 12 18.03.2000 ABD MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 22–0 Carlos Gerena RTD 7 (12), 3:00 11.09.1999 ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 21–0 Justin Juuko KO 9 (12), 1:20 22.05.1999 ABD Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 20–0 Carlos Rios UD 12 17.02.1999 ABD Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan Kazandı 19–0 Angel Manfredy TKO 2 (12), 2:47 19.12.1998 ABD Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida Kazandı 18–0 Genaro Hernández RTD 8 (12), 3:00 3.10.1998 ABD Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada Kazandı 17–0 Tony Pep UD 10 14.06.1998 ABD Trump Taj Mahal, Atlantic City, New Jersey Kazandı 16–0 Gustavo Cuello UD 10 18.04.1998 ABD Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California Kazandı 15–0 Miguel Melo TKO 3 (10), 2:30 23.03.1998 ABD Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut Kazandı 14–0 Sam Girard TKO 2 (10), 2:47 28.02.1998 ABD Bally's Atlantic City, Atlantic City, New Jersey Kazandı 13–0 Hector Arroyo TKO 5 (10), 1:21 9.01.1998 ABD Grand Biloxi Casino Hotel Spa, Biloxi, Mississippi Kazandı 12–0 Angelo Nuñez TKO 3 (8), 2:42 20.11.1997 ABD Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California Kazandı 11–0 Felipe Garcia KO 6 (8), 2:56 14.10.1997 ABD Qwest Arena, Boise, Idaho Kazandı 10–0 Louie Leija TKO 2 (10), 2:33 6.09.1997 ABD El Paso County Coliseum, El Paso, Texas Kazandı 9–0 Jesús Chávez TKO 5 (6), 2:02 12.07.1997 ABD Grand Biloxi Casino Hotel Spa, Biloxi, Mississippi Kazandı 8–0 Larry O'Shields UD 6 14.06.1997 ABD Alamodome, San Antonio, Texas Kazandı 7–0 Tony Duran TKO 1 (6), 1:12 9.05.1997 ABD The Orleans Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada Kazandı 6–0 Bobby Giepert KO 1 (6), 1:30 12.04.1997 ABD Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada Kazandı 5–0 Kino Rodriguez TKO 1 (6), 1:44 12.03.1997 ABD DeltaPlex Arena, Walker, Michigan Kazandı 4–0 Edgar Ayala TKO 2 (4), 1:39 1.02.1997 ABD Swiss Park Hall, Chula Vista, California Kazandı 3–0 Jerry Cooper TKO 1 (4), 1:39 18.01.1997 ABD Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada Kazandı 2–0 Reggie Sanders UD 4 30.11.1996 ABD Tingley Coliseum, Albuquerque, New Mexico Kazandı 1–0 Roberto Apodaca TKO 2 (4), 0:37 11.10.1996 ABD Texas Station Casino, Las Vegas, Nevada

CONOR MCGREGOR KİMDİR?

14 Temmuz 1988 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrinde dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken boks ve kick boks yaparak UFC'ye giriş yapan McGregor, üstün performansıyla kısa sürede İrlanda şampiyonu oldu. 2007 yılında çıktığı ilk MMA maçında Kieran Campbell'ı nakavt etti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

2013 yılında ilk UFC dövüşünde Marcus Brimage'i nakavt eden McGregor, ardından Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier ve Dennis Siver gibi isimleri de devirdi ve dünyanın adından söz ettiği boksörlerden olmayı başardı.

Dövüş stili olarak saldırgan ve baskın stili seçen Conor McGregor, ters garddır ve uzmanlık alanı boks onun dövüşlerinin nakavt ile bitmesini sağlar.

UFC'de Jose Aldo'nun sakatlanmasıyla Chad Mendes ile geçici UFC tüy siklet şampiyonluk maçına çıkan Conor McGregor, Mendes'i nakavt etti ve geçici şampiyonluğu elde etti. Ardından Jose Aldo ile karşılaşan McGregor, sadece 13 saniyede rakibini devirdi ve UFC tüy siklet kemerini kazandı.

2016'da hafif siklet şampiyonu Rafael dos Anjos ile ringte karşılaşacaktı ancak rakibi sakatlanınca Nate Diaz ile eşleşti. 5 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen UFC 196 etkinliğinde Nate Diaz'a yenildi ve ilk UFC mağlubiyetini almış oldu.

20 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen UFC 202 etkinliğinde, bir önceki organizasyonda kaybettiği Nate Diaz'ı puanla yendi ve yeniden hafif siklete dönüş yaptı. 12 Kasım 2016 tarihinde UFC hafif siklet şampiyonluk maçında Eddie Alvarez ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2. roundda nakavt etti. Bu nakavt McGregor'a UFC tarihinde 2 siklette şampiyon olan ilk dövüşçü ünvanını kazandırdı.

BOY: 1,75 m

KİLO: 70 kg DÖVÜŞ SANATI: Karma dövüş sanatları, Boks, Capoeira, Taekwondo, Brezilya Jiujitsusu, Karate, Kick boks

CONOR MCGREGOR KARİYERİ

Sonuç Puan Rakip Organizasyon Tarih Raunt Zaman Yer Kazandı 21–3 Eddie Alvarez UFC 205 12.11.2016 2 03:04 New York City, New York, United States Kazandı 20–3 Nate Diaz UFC 202 20.08.2016 5 05:00 Las Vegas, Nevada, United States Kaybetti 19–3 Nate Diaz UFC 196 5.03.2016 2 04:12 Las Vegas, Nevada, United States Kazandı 19–2 José Aldo UFC 194 12.12.2015 1 00:13 Las Vegas, Nevada, United States Kazandı 18–2 Chad Mendes UFC 189 11.07.2015 2 04:57 Las Vegas, Nevada, United States Kazandı 17–2 Dennis Siver UFC Fight Night: McGregor vs. Siver 18.01.2015 2 01:54 Boston, Massachusetts, United States Kazandı 16–2 Dustin Poirier UFC 178 27.09.2014 1 01:46 Las Vegas, Nevada, United States Kazandı 15–2 Diego Brandão UFC Fight Night: McGregor vs. Brandao 19.07.2014 1 04:05 Dublin, Ireland Kazandı 14–2 Max Holloway UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen 17.08.2013 3 05:00 Boston, Massachusetts, United States Kazandı 13–2 Marcus Brimage UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi 6.04.2013 1 01:07 Stockholm, Sweden Kazandı 12–2 Ivan Buchinger Cage Warriors: 51 31.12.2012 1 03:40 Dublin, Ireland Kazandı 11–2 Dave Hill Cage Warriors: 47 2.06.2012 2 04:10 Dublin, Ireland Kazandı 10–2 Steve O'Keefe Cage Warriors: 45 18.02.2012 1 01:35 Kentish Town, England Kazandı 9–2 Aaron Jahnsen Cage Warriors: Fight Night 2 8.09.2011 1 03:29 Amman, Jordan Kazandı 8–2 Artur SoKazandıski Celtic Gladiator 2: Clash of the Giants 11.06.2011 2 01:12 Portlaoise, Ireland Kazandı 7–2 Paddy Doherty Immortal Fighting Championship 4 16.04.2011 1 00:04 Letterkenny, Ireland Kazandı 6–2 Mike Wood Cage Contender 8 12.03.2011 1 00:16 Dublin, Ireland Kazandı 5–2 Hugh Brady Chaos FC 8 12.02.2011 1 02:31 Derry, Northern Ireland Kaybetti 4–2 Joseph Duffy Cage Warriors 39: The Uprising 27.11.2010 1 00:38 Cork, Ireland Kazandı 4–1 Connor Dillon Chaos FC 7 9.10.2010 1 04:22 Derry, Northern Ireland Kazandı 3–1 Stephen Bailey K.O.: The Fight Before Christmas 12.12.2008 1 01:22 Dublin, Ireland Kaybetti 2–1 Artemij Sitenkov Cage of Truth 3 28.06.2008 1 01:09 Dublin, Ireland Kazandı 2–0 Mo Taylor Cage Rage Contenders - Ireland vs. Belgium 3.05.2008 1 01:06 Dublin, Ireland Kazandı 1–0 Gary Morris Cage of Truth 2 8.03.2008 2 00:08 Dublin, Ireland

BOKSÖRLER MİLYONLAR KAZANACAK

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Conor McGregor mücadelesinde dikkat çeken bir konu da sporcuların alacağı ücret oldu. McGregor'a göre daha tecrübeli ve kariyerli olan Mayweather, bu maçtan toplamda 100 milyon sterlin kazanacak. (Türk Lirası ile 446 milyon TL) Conor McgreGor ise, 100 milyon dolar kazanacak. (Türk Lirası ile 352 milyon TL)

Kariyeri boyunca 26'sı nakavt olmak üzere tüm maçlarından galip ayrılan Mayweather, McGregor'a göre daha tecrübeli ve favori olarak gösteriliyor. Ancak bu düşünceye karşılık olarak da Mayweather'in 23 aydır emekli oluşu ön plana çıkıyor. Fakat otoriteler bunun da bir dezavantaj olduğunu düşünmüyor. Çünkü McGregor da gençliğinden bu yana hiç boks maçına çıkmadı.

Bilindiği üzere Floyd Mayweather, 2015 yılında Andre Berto'yu yendikten sonra profesyonel boks kariyerini noktalamış ve emekliye ayrılmıştı. Aynı şekilde Conor McGregor da 2016'nın Kasım ayında Eddie Alvarez'i mağlup etti ve ardından yeni doğan çocuğuna vakit ayırmak için boksa ara verdi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden bu geceki Floyd Mayweather - Conor McGregor maçını yorumluyor. İşte Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı hakkında atılan tweetlerden bazıları...

— Özgür Cem Deniz (@ozgurcemdeniz) August 26, 2017

— Mustafa Göktan Aydın (@mustafagktan) August 26, 2017

— Ersin Bozkurt (@Ebozkurt1905) August 26, 2017

— muhammed köken (@koken_muhammed) August 26, 2017

— D İ C (@diclekoldass) August 26, 2017

— Umutcan Çağlayan (@yumurtcan) August 26, 2017

— Ali Ebe (@aliebe_) August 26, 2017

— Ahmet Celal (@AhmetCelal28) August 26, 2017

— Furkan Polat (@Polatfrkn) August 26, 2017

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