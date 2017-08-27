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Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? - Mcgregor Vs Mayweather maç sonucu
Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!
27 Ağustos 2017 Pazar, 07:46:27 | Güncelleme: 08:43:17
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Merakla beklenen Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçı sona erdi! Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. raundda teknik nakavtla mağlup etti. Türkiye saati ile 07.15'te başlayan maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor.
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Öte yandan ABD'li boksör Floyd Mayweather, 50 maç 50 galibiyetlik dünya rekoruyla boksa veda ettiğini açıkladı.
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Dünya boks tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alan Floyd Mayweather ve Conor McGregor karşı karşıya geldi.
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Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti.
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TSİ Sabaha karşı 06.00'da başlaması beklenen karşılaşma, yayın sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle gecikmeli (07.15'te) başladı.
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Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Öte yandan Lakabı 'para' olan Floyd Mayweather 50. maçında 50. galibiyetini aldı!
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Floyd Mayweather mücadele sonrası şunları söyledi: "İlk 3 rauntta rakibimi anlamaya çalıştım. UFC maçları 25 dakika olduğu için bekledim ve sonrasında McGregor yoruldu."
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Öte yandan tarihe geçen Mayweather, kariyerinin son maçına çıktığını açıkladı...
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Conor McGregor ise maç sonunda, "İlk raundu almıştım. O kadar hızlı değildi ama komple bir dövüşçü. Biraz yorgundum. Onun vuruşları daha kompleydi. Yere düşebilirdim, keşke hakem bıraksaydı düşseydim" şeklinde konuştu.
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Boks maçında dünya şampiyonluğu unvanı olmasa da Dünya Boks Konseyi'nin dev maça hazırladığı kemer dikkatleri üzerine çekiyor. 'Money Belt' (para kemeri) adı verilen kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor.
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BBC'ye göre TV yayın hakları, reklamlar, sponsorluk hakları ve bilet satışlarıyla birlikte gecede 600 milyon Dolar (466 milyon Sterlin) gelir bekleniyor. Gecede Mayweather, yaklaşık 300 milyon Dolar kazanırken, McGregor'un ise 100 Milyon doları servetine ekledi...
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Dev organizasyon bu rakamlarla birlikte 2015 yılında 'yüzyılın maçı' olarak adlandırılan Mayweather - Pacquiao maçını geride bıraktı...
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FLOYD MAYWEATHER KİMDİR?
24 Şubat 1977 tarihinde ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde dünyaya gelen Floyd Mayweather, günümüzde tüm zamanların en iyi boksörleri arasında gösterilmektedir. 18 Temmuz 2005 tarihinde Ring Magazi dergisi tarafından kendi sikletinin en iyi boksörü olarak seçilmiştir.
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Şimdiye kadar birçok ödül ve kemeri kazanan Floyd Mayweather, "The Money" (Para) lakabıyla anılıyor. Onun bu lakapla anılmasının sebebi ise dünyanın en fazla kazanan boksörü olması.
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Efsane boksör, 2012 ve 2013 yıllarında dünyaca ünlü ekonomi/iş dergisi Forbes ve Sports Illustrated tarafından ve 2014 yılında yine Forbes listesinde çok kazanan 50 sporcu ve dünyanın en yüksek ücretli sporcusu olarak gösterilmiştir.
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Profesyonel boks kariyeri boyunca hiç kaybetmeyen Floyd Mayweather, 50 maça çıktı. Çıktığı 50 maçın 27'sini nakavtla kazanan Mayweather, sadece bir maçtan 180 milyon dolar kazanmıştır. Serveti ile ilgili ortaya atılan iddialara göre, ünlü boksörün serveti 2 milyar doların üzerindedir.
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Bilindiği üzere Floyd Mayweather, 2015 yılında Andre Berto'yu yendikten sonra profesyonel boks kariyerini noktalamış ve emekliye ayrılmıştı. Aynı şekilde Conor McGregor da 2016'nın Kasım ayında Eddie Alvarez'i mağlup etti ve ardından yeni doğan çocuğuna vakit ayırmak için boksa ara verdi.
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