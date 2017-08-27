Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? - Mcgregor Vs Mayweather maç sonucu

15 | 54

Efsane boksör, 2012 ve 2013 yıllarında dünyaca ünlü ekonomi/iş dergisi Forbes ve Sports Illustrated tarafından ve 2014 yılında yine Forbes listesinde çok kazanan 50 sporcu ve dünyanın en yüksek ücretli sporcusu olarak gösterilmiştir.