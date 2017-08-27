ÖNE ÇIKANLAR
DİĞER

Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçını kim kazandı? - Mcgregor Vs Mayweather maç sonucu

Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!

27 Ağustos 2017 Pazar, 07:46:27

  • 1 Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!
    1 | 54

    Merakla beklenen Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçı sona erdi! Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. raundda teknik nakavtla mağlup etti. Türkiye saati ile 07.15'te başlayan maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor.

  • 2 Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!
    2 | 54

    Öte yandan ABD'li boksör Floyd Mayweather, 50 maç 50 galibiyetlik dünya rekoruyla boksa veda ettiğini açıkladı.

  • 3 Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!
    3 | 54

    Dünya boks tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alan Floyd Mayweather ve Conor McGregor karşı karşıya geldi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!
    4 | 54

    Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti. 

  • 5 Mcgregor Vs Mayweather maçı sona erdi!
    5 | 54

    TSİ Sabaha karşı 06.00'da başlaması beklenen karşılaşma, yayın sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle gecikmeli (07.15'te) başladı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000