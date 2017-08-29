"Arkas Aegean Link Regatta" yarışları sona erdi

HABERTÜRK SPOR | MERİÇ MÜLDÜR

Çeşme Marina açıklarında 27 Ağustos’ta 45 tekne ve 400 yarışçı ile start alan yarış, Sakız Adası rotasını izledikten sonra son gün Çeşme-Alaçatı rotasında tamamlandı.Toplam 35 mil kat edilen yarış, 4 gün boyunca Ilıca Körfezi’nden, Çeşme Merkezi’nden, Ovacık’taki plajlardan ve Sakız Adası’ndan da izlendi. Yarışan ekipler,sert rüzgara karşı Ovacık-Before Sunset Beach’te finiş çizgisine ulaştı. IRC Overall kategorisinin birincisi Anything/Dere Construction,ikincisi Arkas Flying Box ve üçüncüsü Garanti Sailing Lemon oldu.

Yarışın ardından gerçekleştirilen kupa töreninde özel tasarım kupalar sahiplerini buldu. Yarışın birincisi Anything/Dere Construction, kupasını Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın elinden aldı. Gelecek yıl düzenlenecek yarışa kadar kupayı ellerinde tutacak ekip, Arkas Aegean Link Regatta 2018’de ise yeni sahiplerine teslim edecek.

Birinci olan Anything’e kupasını ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas verdi.

KATILIM ARTACAK

Gecede konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, organizasyonu destekleyen herkesin mükemmel bir güç birliği oluşturduğunu ve bundan sonraki yıllarda da katılımcı sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yelken sporu için rüzgarın çok uygun olduğu Çeş-me’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için Çeşme Belediyesi, Yelken Federasyonu,EAYK (Ege Açık Deniz Yat

Kulübü) ve ICYC’nin (International Çeşme Yacht Club) ev sahipliğinde düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta’nın devamı da gelecek.

Organizasyonun, Çeşme Marina ve Arkas’ın desteği ile önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, aynı zamanda Arkas takımının sporcusu.

YARIş BİRİNCİLERİ ŞÖYE:



IRC1:

Anything/

Dere Construction

IRC2:

Arnes

IRC3:

Yunus Marin Cygnus

IRC4:

Çeşme Sailing

Lady Sun

IRC5:

Kalkış-Foratan

DESTEK (Beyaz):

Rain

DESTEK (Gri):

Fun Lemon

DESTEK (Bordo):

Enkon

Yelken Çeşme- Alaçatı