Yasmani Copello, Avrasya Özel Çocuklar Derneği’ni ziyaret etti

Dünya Şampiyonası’nda 400 metre engellide gümüş madalya kazanan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Avrasya Özel Çocuklar Derneği’ni ziyaret ederek engelli çocuklara armağan verdi.

Geçen hafta Galatasaray-Sivasspor maçına Passolig’leri olmadığı için alınmamaları ile gündeme gelen down sendromlu çocuklarla derneğin Maltepe’deki merkezinde buluşan Yasmani, ziyarette çocuklara iki trambolin hediye etti. Hem Olimpiyat, hem Dünya Şampiyonası’nda kürsüye çıkma başarısı gösteren tek atlet olan Yasmani, kendisi için çocukların mutluluğunun çok önemli olduğunu söyledi.

Milli sporcu, “Çok doğallar, çok güzeller. Trambolinlerin, derneğin güzel çalışmalarına katkı yapacağı için çok mutluyum. Daha sportif olacaklar. Gelecekte de özel çocuklarla farklı projelerde yer almak isterim” diye konuştu.

Dernek kurucu başkanı Aysu Umut ise “Yaşadığımız bir olay sonucunda bu ziyaret gerçekleşti. Her olaydan olumlu sonuçlar çıkarmayı biliyoruz” ifadelerini

kullandı.

Milli atlet

Yasmani Copello