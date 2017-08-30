Emre Seven, Manş Denizi'ni geçti

45 Yaşındaki Milli yüzücü Emre Seven Manş Denizi'ni solo olarak 13 saat 34 dakika'da geçti.

Milli yüzücü'ye tekneden Kamil Resa Alsaran ve Hakan Alsaran eşlik ettiler.



MANŞ DENİZİ



Dünyanın sayılı popüler açık su yüzme yarışlarından olan Manş Denizi, İngiltere'nin Dover kasabası sahillerinden başlayıp, Fransa'nı Wissant kasabası yakınlarında biten bir yarış. Kuş uçumu 38 km olan bu mesafe, akıntılar ve gelgitlerle 45 km'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca sürpriz hava koşulları, 16cc su sıcaklığı, yüzücülerin en büyük handikapları.

Manş Denizi

Emre Seven