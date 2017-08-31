Atletizm pisti'nin ölçülerindeki yanlışlığı Copello fark etti

Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazanan olimpiyat üçüncüsü milli atlet Yasmani Copello Escobar, 35 yıllık Naili Moran Pisti’ndeki vahim hatayı ortaya çıkardı.
Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, atletizmde yaşanan ‘trajikomik’ olay, duyanları şaşkına çeviriyor. Bugüne kadar Türkiye şampiyonaları, Türkiye Süper Lig yarışları ve Balkan şampiyonaları gibi birçok önemli yarışa ev sahipliği yapan Ankara’daki pistte Dünya Şampiyonası öncesi antrenman yapmaya başlayan Yasmani, pistte bir yanlışlık olduğunu fark etti. Zira 400 metre engelli yarışı için piste konulan engeller olması gerektiğinden daha uzağında kalıyordu.
BACAĞINI ZORLADI, SAKATLANDI!
Her bir engel arasındaki adım sayıları belli olan milli atlet, bacağını zorladığı için bu yüzden sağ baldırından sakatlandı. Eline metre alarak bütün pisti kendi başına ölçen Yasmani, 10 engelin her birinin konulduğu çizgilerin, resmi ölçülerden yaklaşık 50 cm ileride bulunduğunu tespit etti. Durumu ilettiği Atletizm Federasyonu yetkililerinin yaptığı ölçümde de Yasmani’nin haklı olduğu ve pistteki engel yerlerinde yanlışlık bulunduğu resmiyet kazandı. Yeni engel yerleri işaretlenerek, bundan sonraki yanlışların önüne geçildi.
15 GÜN BOYUNCA TEDAVİ OLDU
Pistteki problem farkedilmesine rağmen olan Yasmani’ye oldu. Zira Ankara’daki yanlış pistte antrenman yaptığı için sakatlanan milli atlet, Mayıs ayında 15 gün İtalya’da tedavi görmek zorunda kaldı ve bu süreçte, hem Elmas Lig yarışlarını hem de Bakü’deki İslam Oyunları’nı kaçırdı. Yine de toplam bir ayı bulan yoğun tedavi ve iyileşme süreci sonrası Londra’daki Dünya Şampiyonası’na yetişen Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Yasmani böylece, hem olimpiyat hem de Dünya Şampiyonası’nda kürsüye çıkan tarihteki ilk milli atlet unvanını aldı.
EŞYALARI ÇALINDI PİSTİ ÇİZEMEDİ
2009’da pisti çizmek için gelen IAAF sertifikalı Alman görevlinin, sahada çizim yapmak için getirdiği aletlerinin çalındığı ve bu yüzden bazı çizgileri çizemeden ülkesine döndüğü öğrenildi.
İki gün boyunca çalışan Alman yetkilinin, gece pistte bıraktığı aletlerinin hurda sanılarak alındığı ve eskiciye satıldığı belirlendi. Bunun üzerine Alman yetkili, bayrak değişim alanları da dahil bazı çizgileri çizmeden gitti. Sonradan çizilen çizgilerde de hata yapıldı.
2009'DAN SONRASI GEÇERSİZ
Pistteki yanlışlığın ortaya çıkmasıyla birlikte, 35 yıldır hizmet veren ve son olarak 2009’daki Balkan Yıldızlar Şampiyonası öncesi yenilenerek çizgileri çizilen Naili Moran Atletizm Pisti’nde son 8 yıldır koşulan tüm 400 metre engelli dereceleri geçersiz oldu. Yarış sıralamaları değişmese de koşulan dereceler resmiyetini kaybetti.
- Dünya Atletizm Şampiyonası
- Yasmani Copello Escobar
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