Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Ekinci: Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz!

İstanbul’da hafta sonu yapılacak Longines Uluslararası Yarış Festivali öncesi Veliefendi Hipodromu’nun kapılarını Gazete Habertürk'ten Murat Ağca ve Orhan Arabacılar'a açan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye’nin ata sporlarından biri olan atçılığa ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte “Türkiye’nin en büyük spor kulübü biziz” diyen Ekinci ile ‘bayram sohbetimiz’in satırbaşları:

“Kendi sporcusunu kendi yetiştiren, kendi yatırımını kendi kaynağıyla yapan bir kulübüz. Geçen yıl kamuya 1.3 milyar TL kaynak aktardık. Dünyada da birçok ülkede TJK koşularıyla ülkemizi tanıtıyoruz. Bu yönünden bakıldığında Türkiye’nin en büyük spor kulübüyüz. Türkiye Jokey Kulübü ciroda Avrupa’da 4., dünyada 9. sırada. İstihdamda ise 7. sıradayız. Çünkü Türkiye’de 1 at 1 istihdam demek. ABD’de 6 at bir istihdam yaratıyor. Atçılık sektörü 84 bin kişiye iş sağlıyor ve 300 binin üzerinde dolaylı istihdamı var.”





"2020’YE KADAR 13 HİPODROM"

“2015’te bütün belediyelere bizlere yer tahsis edilmesi için yazılar yazdık. Diyarbakırlı olan ve çocukluktan beri at binen Ekinci, “6 kardeşin en küçüğüydüm, herkes ata binerdi, bana katır kalırdı!” dedi.

Samsun’da TİGEM’e ait bir arazide hipodrom yapılacak. Antalya’da inşaatımız devam ediyor. Hedefimiz bu sene Antalya’da yarış koşmaktı fakat gelecek seneye kalacak. Samsun’da da arazi sorunu çözülürse bir yıl için orada yarış yapılabilir. Bizim kışın yarış yapılacak üç hipodromumuz var; Adana, İzmir ve Urfa. Ama 720 yarış günü düzenlediğimiz için kışın yarış yapmamamız gereken İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi şehirlerde de yarış yapmak zorunda kalıyoruz. Hipodrom sayımız yetmediği için mecburen yapıyoruz. Aslında kışın 5 ay, yazın 7 ay yarış yapmamız gerekiyor. Bunun için da 13 hipodroma ihtiyacımız var. Antalya ve Samsun’dan sonra Aydın veya Gaziantep’te hipodrom yapmak istiyoruz. Böylece 2020’ye kadar 13 hipodromu tamamlayacağız.”

"SEKTÖR TESİS FAKİRİ!"

“Bu sektör tesis fakiri. 1960-2015 arasında 23 milyar dolar ciro yapılmış ancak sadece 450 milyon dolar yatırım var. Yani sadece yüzde 2! Halbuki yüzde 5-10 arası yatırım ve yenileme yapmak gerekiyor. İngiltere bile tesislerini yeniliyor şimdi. Aynı futboldaki akıllı stadyumlar gibi bizim de bu şekilde yenilememiz lazım. Buna Veliefendi ve diğer tüm eski hipodromlar da dahil. Veliefendi’nin 2007’den beri projesi hazır ama kaynak sıkıntısı olduğu için bir türlü gerçekleştiremedik.”

"100 TL’NİN 7’Sİ BİZE KALIYOR"

“Jokey Kulübü çok zengin biliniyor. Fakat sermayemiz yok ve para biriktirme imkanımız da yok. Sattığınızın yüzde 22’sini net olarak harcayabiliyorsunuz, harcamadığınız Maliye’ye devrediliyor. Yani 100 liranın 50’si yarışsevere verilir. Kalan yüzde 50’den 28’i devlete gider, 22’si bize gelir. Bu gelirin de yarısı at sahiplerine ve jokeylere ödenir. Yüzde 25’i bayilere, yüzde 13’ü personele gider. Yüzde 5’i de Tarım Bakanlığı özel hesabına gider. Geriye yüzde 7 kalır. Bu parayla da zaten yatırım yapılamaz.”

2 BİN YILLIK KURALLA YARIŞ

“Konya Beyşehir’de Hititler döneminden kalma at yarışı kitabesi var, Lukuyanus. 2 bin yıl öncesine dayanan kurallar var. Biz de 10 Eylül’de bu kurallara göre yarış yapacağız. Ben de orada yarışacağım. Antrenman yapıyorum. At üzerinde çalışıyorum. Ayrıca sabahları yürüyorum. Buradaki kurallara göre bir at sahibi veya binici kazandığı zaman bir daha yarışamıyor. Bu ilginç yarışmayı yıldan yıla büyütmek istiyoruz. Biz atın olduğu her yerde varız. Ankara’da atlı cirit şampiyonası yaptık. Binicilik ve Geleneksel Spor Dalları federasyonlarıyla birlikte İstanbul’a bir ‘At Şehri’ kazandırmak için de yoğun çabamız var.”

"ATLA TEDAVİ YAPILIYOR"

“Biz hipodromları sadece yarış alanı değil, spor ve sosyalleşme alanı olarak değerlendiriyoruz. Hipodromlarımızın hepsinde vatandaşlarımıza at binmesini öğretiyoruz. Ayrıca 4 hipodromda engelli çocuklarımızın tedavisi için atla terapiyi başlattık. Bu hippoterapi merkezlerimizi de çoğaltacağız. Atın, toplum psikolojisi açısından da çok önemli yeri vardır. ABD’li bir profesör, 28 saat atla bir şekilde zaman geçiren bir insanın, 6 aylık psikolojik tedavi sürecine eşit bir iyileşme yaşadığını söylüyor. Biz sporseverleri sadece yarışlara bahis oynamaları için değil, onları atlarla buluşturmak için çağırıyoruz.”

"ARTIK FUTBOLDA YÖNETİCİ OLMAM"

“Aziz Yıldırım’ın ilk seçildiği yönetimde ben de vardım. Sonra beni yeniden istedi Aziz bey ama ben girmedim. Artık futbol kulübünde yönetici olmam. Yıllarca Diyarbakırspor’da yöneticilik yaptım. Hem paranı hem zamanını verirsin, yine de seni küfürle gönderirler. Aslında büyük kulüplerimiz adına at yarışları da yapılabilir. Galatasaray-Fenerbahçe teke tek veya takım yarışı bile yapabilir. Ben daha çok milli ve manevi değerlerimizi topluma hatırlatacak yarışlar yapılmasından yanayım. Mesela Kastamonu’ya gittik. Orada cepheye kağnıyla mermi taşıyan Şerife Bacı’nın heykelini gördük. Şimdi Şerife Bacı koşusu koyacağız.”

"GELİRDE BÜYÜK HAKSIZLIK VAR"

“2007’de çıkan Şans Oyunları Kanunu önce atçılığın kurtuluşu olarak görüldü. Ancak iddaa’ya yüzde 33, bize net yüzde 22 verildi. 10 yıl içinde aradaki fark 1 milyar dolar! Yani biz 1 milyar dolar kaybettik. 2007’de şans oyunları pastasında başa baştık. Şu anda yüzde 58’ini iddaa alıyor. Oysa Maliye’ye aktardığımız pay daha yüksek. Burada atçılık ile ilgili büyük bir haksızlık var. Üstelik bütün yatırımları da biz yapıyoruz. Bunun mutlaka değişmesini istiyoruz. Bu kaybımızın telafi edilmesini bekliyoruz.”

ALEX FERGUSON'UN ATI VELİEFENDİ'DE!

Başkan Ekinci, 2-3 Eylül’de Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak enternasyonel yarışlara tüm yarışseverleri davet etti. Longines Uluslararası Yarış Festivali adıyla düzenlenecek yarışlara 29’u yabancı 55 safkan atın katılacağını söyleyen Ekinci, “Manchester United’ın efsane antrenörü Sir Alex Ferguson’un atı Chess Mose da yarışacak. Ferguson’u da davet ettik, umarım gelir. Bu yarışları 2. kez Longines sponsorluğunda yapıyoruz. Uluslararası ilginin artması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dünyada bu tip bir destek alan tek Grup 2 yarışı bizimki. Tabii ki hedefimiz Grup 1’e yükselmek. Ancak bunun için bütün yarışları dünyaya açmamız lazım. 5 yıl içinde Grup 1 ülkesi olmak hedefimiz var” dedi.

Türkiye Jokey Kulübü

Yasin Kadri Ekinci

Alex Ferguson

Longines Uluslararası Yarış Festivali