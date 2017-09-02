Eylül Kibaroğlu'ndan hodri meydan!

Türkiye'nin Avrupa şampiyonu tek kadın bilardocusu Eylül Kibaroğlu, "Seksen milyonluk ülkemizde o kupa sadece benim evimde var." dedi.



Eylül Kibaroğlu, yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluk kupasının farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Kupayı 2007 yılında Çekya'da kazandım. O kupa ülkemiz için de tek olan bir gurur." ifadelerini kullandı.



Spora başladıktan 4 yıl sonra katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda aldığı kupanın da özel olduğunu dile getiren Eylül, "Trabzon'da 2002 yılında ilk kupamı almıştım. İlk kupamdı ve bunun için onun da bende yeri ayrı." diye konuştu.



Avrupa şampiyonu bilardocu, Türkiye'de kadın sporcu sayısının azlığı nedeniyle erkeklerle mücadele etmek istediğini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.



Resmi turnuvalarda erkekler ve kadınların ayrı mücadele ettiğini hatırlatan Eylül, şunları aktardı:



"Federasyon başkanımıza 'Turnuvalarda erkeklerle mücadele etmek istiyorum.' demiştim. Kadınlarda sporcu sayısı ve mücadele az. Türkiye'de 56 şampiyonluğum var. Bu başarılardan sonra arada fark olmadığını gösterdiğimi düşündüm ve böyle bir talebim oldu. Ama erkek sporcular istemedi. Çünkü, milli takım Türkiye Şampiyonalarında belirleniyor. Bu nedenle bazı erkek sporcular milli takıma girmelerine engel olabileceğimi düşündükleri için istemedi."



Erkekler karşısında da bilardoda iddialı olduğunu dile getiren Eylül Kibaroğlu, "Çünkü emek veriyorum. Zamanım büyük bölümü bilardo masasının etrafında geçiyor. Hem öğretiyorum hem de öğreniyorum. Bunun ekmeğini yiyorum doğru ama birileri başarılı olacaksa eğer çalışan olacak. Turnuvalarda da görüyorum, her zaman erkeklerle mücadele etmeye hazırım. Benim oynadığıma Amerikan ya da delikli bilardo deniliyor. Her şartta iddialıyım. Herkese karşı üzerinde delik olan her masada bilardo oynayabilirim." şeklinde konuştu.



Bilardocuların akıl ve kas hafızalarını kullanarak bu sporu yaptıklarına dikkati çeken Eylül, "Kas hafızamızı güncel tutmaya da antrenman deniyor. Atlet gibi performans yükseltmiyoruz. Değer branşlar gibi fiziksel değil daha çok zihinsel yorgunluğumuz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İTİRAZIM VAR"

Bilardonun kahve ya da erkek sporu imajından kurtulamadığına vurgu yapan Eylül Kibaroğlu, "Buna itirazım var. Bu oyunu kahvehanede öğrenmedim, kahvehanede de oynamıyorum." diye görüşlerini dile getirdi.



Salonunda her yaştan kadın ve erkek öğrencilere ders verdiğini ifade eden Eylül, şunları kaydetti:



"Bilardonun meraklısı çok, daha da yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Federasyonun bilardoyu okullara sokmaya yönelik çalışmaları var. Okullara girdikten sonra yeni gelenler bilinçli olacak. 'Bu oyunu okulda öğrendik.' diyecek bir kuşak da gelecek. Babamın bilardo oynadığı zamanlarda buralara kahvehane deniyordu. Değiştirmek zor ama yeni gelenler 'Okulda öğrendim.' dedikten sonra bu durum değişecek."

Eylül Kibaroğlu

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